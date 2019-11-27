11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы
Дерипаску лишили кипрского гражданства. И это только начало
Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился кипрского гражданства. Информацию об этом опубликовала кипрская газета Politis. Ранее
27 ноября наконец стал известен список первых лишённых гражданства. При этом под удар попали не только инвесторы, но и члены их семей.
В число россиян, которых лишили кипрского гражданства, также попали бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, проходящие по делу бывшего главы ФСБ Кирилла Черкалина. Они связаны с финансовыми скандалами, хищениями средств, отмыванием денег и иными нарушениями, написала Politis.
О том, что Кипр проверит покупателей «золотых паспортов» и лишит гражданства тех, кто получил его незаконно или является фигурантом уголовного дела, стало известно в конце октября 2019 года. Вскоре после этого, 6 ноября, правительство Кипра постановило лишить гражданства 26 человек. В список попали девять россиян, а также камбоджийцы, китайцы, кенийцы, малазиец и иранец.
«Золотые паспорта» остров начал выдавать в 2014 году на фоне финансового кризиса в обмен на крупные инвестиции. По законам Кипра, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира.
Среди россиян, которых могут лишить статуса гордого киприота, может также оказаться беглый российский банкир Дмитрий Ананьев (бывший владелец Промсвязьбанка). Источник в окружении Ананьева рассказал, что процедура лишения гражданства уже запущена. Однако адвокат
В России в отношении Ананьева возбуждено дело по поводу продажи тремя негосударственными пенсионными фондами 20% акций банка накануне ввода временной администрации, а также «существенного ущерба» банку
Так или иначе, список лишённых кипрского гражданства будет пополняться. Правительство пообещало нанять для аудита программы «золотых паспортов» три международные компании, в том числе детективное агентство Kroll.
Текст: Анатолий Круглов