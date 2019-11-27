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11:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

Дерипаску лишили кипрского гражданства. И это только начало

Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился кипрского гражданства. Информацию об этом опубликовала кипрская газета Politis. Ранее из-за скандалов с отмыванием денег кипрские власти начали лишать гражданства владельцев так называемых «золотых паспортов», которые с 2014 года выдавали за крупные инвестиции в экономику островного государства.

Источник: РИА "Новости"

27 ноября наконец стал известен список первых лишённых гражданства. При этом под удар попали не только инвесторы, но и члены их семей.

В число россиян, которых лишили кипрского гражданства, также попали бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, проходящие по делу бывшего главы ФСБ Кирилла Черкалина. Они связаны с финансовыми скандалами, хищениями средств, отмыванием денег и иными нарушениями, написала Politis.

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О том, что Кипр проверит покупателей «золотых паспортов» и лишит гражданства тех, кто получил его незаконно или является фигурантом уголовного дела, стало известно в конце октября 2019 года. Вскоре после этого, 6 ноября, правительство Кипра постановило лишить гражданства 26 человек. В список попали девять россиян, а также камбоджийцы, китайцы, кенийцы, малазиец и иранец.

«Золотые паспорта» остров начал выдавать в 2014 году на фоне финансового кризиса в обмен на крупные инвестиции. По законам Кипра, отозвать гражданство можно в течение семи лет после его выдачи, если лицо привлечено к уголовной ответственности в любой стране мира.

Среди россиян, которых могут лишить статуса гордого киприота, может также оказаться беглый российский банкир Дмитрий Ананьев (бывший владелец Промсвязьбанка). Источник в окружении Ананьева рассказал, что процедура лишения гражданства уже запущена. Однако адвокат экс-банкира назвал это сообщение фейком.

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В России в отношении Ананьева возбуждено дело по поводу продажи тремя негосударственными пенсионными фондами 20% акций банка накануне ввода временной администрации, а также «существенного ущерба» банку из-за приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке.

Так или иначе, список лишённых кипрского гражданства будет пополняться. Правительство пообещало нанять для аудита программы «золотых паспортов» три международные компании, в том числе детективное агентство Kroll.

Текст: Анатолий Круглов

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