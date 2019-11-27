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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет

Он может оказаться древнейшей в мире собакой.

Источник: S. Fedorov/CPG/СВФУ

Научные сотрудники из Швеции обнаружили щенка, которому, по предварительным данным, около 18 тысяч лет. Находка была сделана во время раскопок на территории Сибири в зоне «вечной мерзлоты» еще летом 2018 года, однако до настоящего времени специалисты хранили молчание и проводили необходимые исследования.

Источник: S. Fedorov/CPG/СВФУ

Несмотря на долгое пребывание в земле, щенок отлично сохранился: уцелели не только кости, но и мягкие ткани, шерсть на морде, ресницы и зубы. В ходе проведенных исследований зоологи обнаружили, что он в разы крупнее своих современных сородичей. Как предполагают ученые, найденная собака относится к тому периоду, когда древние люди начали одомашнивать диких волков, пишет Unilad.

По словам специалистов, изначально они решили, что возраст найденного животного составляет максимум пару сотен лет. Но после всех исследований стало понятно, какая удивительная находка попала им в руки.

Щенок может оказаться древнейшим в мире, ведь, согласно официальной научной версии, первые собаки появились не ранее 10−15 тысяч лет назад.

Екатерина Гура

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