12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сибири нашли щенка, которому 18 тысяч лет
Он может оказаться древнейшей в мире собакой.
Научные сотрудники из Швеции обнаружили щенка, которому, по предварительным данным, около 18 тысяч лет. Находка была сделана во время раскопок на территории Сибири в зоне «вечной мерзлоты» еще летом 2018 года, однако до настоящего времени специалисты хранили молчание и проводили необходимые исследования.
Несмотря на долгое пребывание в земле, щенок отлично сохранился: уцелели не только кости, но и мягкие ткани, шерсть на морде, ресницы и зубы. В ходе проведенных исследований зоологи обнаружили, что он в разы крупнее своих современных сородичей. Как предполагают ученые, найденная собака относится к тому периоду, когда древние люди начали одомашнивать диких волков, пишет Unilad.
Щенок может оказаться древнейшим в мире, ведь, согласно официальной научной версии, первые собаки появились не ранее 10−15 тысяч лет назад.
Екатерина Гура