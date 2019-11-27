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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам напомнили о приближении двух двухдневных рабочих недель

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. Об этом заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, передает «Интерфакс».

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Так, по его словам, на последней неделе 2019 года россияне будут работать только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится у россиян до пятницы, 10 января.

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Ранее Шкловец заявил, что россияне смогут получить выходной 31 декабря, если им предоставит такую возможность работодатель. Однако это может повлечь за собой сокращение заработной платы сотрудников. Чтобы такого не произошло, Шкловец посоветовал работодателям предусмотреть оплату выходного дня в приказе.

20 ноября в Роструде заявили, что в России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы. О своем уходе он обязан предупредить заранее и обозначить даты отсутствия в графике отпусков.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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