14:23 (мск), источник: ТАСС Наука
В Армении нашли могилу древней воительницы. Это могла быть амазонка из греческих мифов
Повреждения скелета показывают, что
Анализ найденных на севере Армении костей возрастом более 2600 лет показал, что они принадлежали
Останки археологи нашли в могильнике Бовер I в Лорийской области на севере Армении еще в 2017 году. По керамике и украшениям ученые датировали захоронение
Исследование скелета показало, что он принадлежал женщине около 20 лет. Украшения говорили о высоком статусе похороненной. Более подробный анализ позволил ученым сделать еще один важный вывод: женщина скорее всего была еще и воином.
Об участии в сражениях говорил и железный наконечник стрелы, застрявший в левом колене. Однако эта рана зажила задолго до гибели древней воительницы.
К ее смерти, по словам ученых, привели другие раны. Специалисты нашли на ее костях следы как минимум трех серьезных повреждений, предположительно от меча и топора. Археологи предполагают, что эти повреждения нанес не один человек, и заключают, что женщина скорее всего погибла в бою.
Это уже не первые останки воительниц из древнего Урарту, которые попадаются археологам. Другие исторические источники также говорят о том, что в этом государстве женщины сражались бок о бок с мужчинами. Поэтому ученые предполагают, что именно жительницы Урарту вдохновили древнегреческих сказителей на образ амазонок — воинственного народа, который состоял из одних женщин.