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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

65-летняя гонконгская актриса выглядит вдвое моложе своего возраста

И пластика тут ни при чем.

6
фотографий
6
фотографий

В конце сентября внимание мировых СМИ привлекла популярная гонконгская актриса Энджи Чи, которой исполнилось 65 лет. В честь дня рождения она опубликовала свое новое фото, чем произвела настоящий фурор. Поклонники и журналисты пришли в недоумение, ведь Чи выглядит вдвое моложе своего возраста.

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Карьера звезды началась еще в 1973 году, когда она завоевала третье место на конкурсе «Мисс Гонконг». После этого ее стали приглашать сниматься на телевидение и в кино. За эти годы женщина снялась в самых успешных азиатских телесериалах и фильмах, а сейчас ее дело продолжает младший сын Уэсли Вонг.

Чи давно удивляет журналистов своим внешним видом, на недавних снимках, сделанных на благотворительном мероприятии в Японии, актриса выглядела настолько шикарно, что ей вряд ли можно дать больше 40 лет. И, кстати, пластика здесь ни при чем. В интервью изданию Shanghai Morning Post Чи рассказала, что всем обязана своей отличной генетике.

Кроме того, актриса отметила, что всю жизнь сидит на «легкой» диете, никогда не переедает и спит по 8−10 часов в день.

Кстати, это уже не первый раз, когда азиатские женщины «находят» эликсир вечной молодости. Так, летом 2019 года молодой человек из Вьетнама похвастался своей мамой, которую все принимают за его девушку.

Екатерина Гура

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