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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи медуз выбросило на берег в Крыму (видео)

Впечатляющее зрелище.

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В конце ноября огромное количество медуз оказались выброшены на азовское побережье Крыма после сильного шторма. Они покрыли собой пляжи, превратив их в блестящее «желе».

Как говорят специалисты, медуз часто прибивает волнами во время штормов, но волны быстро уносят их обратно в море.

Как только медузы попадают на берег, они быстро умирают, но еще долгое время могут жалиться, так что трогать их руками не стоит.

Екатерина Гура

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