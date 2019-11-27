17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи медуз выбросило на берег в Крыму (видео)
Впечатляющее зрелище.
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Впечатляющее зрелище.
В конце ноября огромное количество медуз оказались выброшены на азовское побережье Крыма после сильного шторма. Они покрыли собой пляжи, превратив их в блестящее «желе».
Как говорят специалисты, медуз часто прибивает волнами во время штормов, но волны быстро уносят их обратно в море.
Как только медузы попадают на берег, они быстро умирают, но еще долгое время могут жалиться, так что трогать их руками не стоит.
Екатерина Гура