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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два возраста — одно фото: фотограф создает ностальгические коллажи

Наглядная трансформация.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Еще в 1989 году фотограф Бобби Нил Адамс рассматривал свои детские фото, и ему в голову пришла интересная идея. Ему захотелось посмотреть, как за эти годы изменилась его внешность, и, чтобы понять это, он объединил фото в юном и зрелом возрасте на одном снимке.

Так появился известный проект под названием AgeMaps («Возрастные карты»). Поскольку фотошопа в те годы еще не было, фотограф делал коллажи вручную: он печатал снимки в одинаковом размере, а потом просто отрывал половину лица от одной карточки и совмещал ее с другой.

Екатерина Гура

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