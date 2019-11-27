18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два возраста — одно фото: фотограф создает ностальгические коллажи
Наглядная трансформация.
Еще в 1989 году фотограф Бобби Нил Адамс рассматривал свои детские фото, и ему в голову пришла интересная идея. Ему захотелось посмотреть, как за эти годы изменилась его внешность, и, чтобы понять это, он объединил фото в юном и зрелом возрасте на одном снимке.
Так появился известный проект под названием AgeMaps («Возрастные карты»). Поскольку фотошопа в те годы еще не было, фотограф делал коллажи вручную: он печатал снимки в одинаковом размере, а потом просто отрывал половину лица от одной карточки и совмещал ее с другой.
Екатерина Гура