18:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Герман Греф нашел еще одну беду в России
Глава Сбербанка раскритиковал высшее образование.
Глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый» заявил о необходимости реформирования системы высшего образования в России. По мнению господина Грефа, необходимо «привязывать» вузы к работодателям. Представители университетов согласны с мнением о необходимости изменений, но отмечают, что совместная работа с компаниями уже ведется.
«Если школьная система образования несовершенна, то с вузами беда, — заявил глава Сбербанка.— Вузы точно нужно подвергать реформам, они оторваны от реального клиента, которым является работодатель. Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограниченна, и они переполнены».
Герман Греф также отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения: «У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но тем не менее у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают».
Напомним, в 2019 году Сбербанк занял восьмое место в рейтинге «50 лучших работодателей России» по версии издания Forbes.
Проректор по стратегическому развитию СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор Тупик заявил «Ъ», что согласен с мнением главы Сбербанка о необходимости реформирования университетов. «Особенно технические,
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров сказал «Ъ», что вуз не ограничивается устройством студентов на практику на предприятиях: «Уже внедрено проектное обучение, команды студентов работают по заданиям предприятий. Этот процесс мы начали с инженерных институтов, сейчас активно присоединяются экономисты и гуманитарии. Портфель насчитывает около 700 проектов». По его словам, в вузе уже работают базовые кафедры ряда промышленных предприятий.
В сентябре бурную реакцию образовательного сообщества вызвали слова господина Грефа о необходимости отменить школьные экзамены. Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка заявил, что экзамены являются дополнительным фактором стресса для детей, которых «натаскивают на решение определенных кейсов и заданий». В 2017 году Герман Греф говорил, что российские школы в своем подходе к обучению детей остались на уровне XIX века. По его мнению, школа должна перейти от преподавания знаний к обучению навыкам.
Ксения Миронова