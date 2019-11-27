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19:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину.

Источник: РИА "Новости"

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит», — написал журналист Дмитрий Смирнов в твиттере, опубликовав соответствующее видео.

Заметив реакцию женщины, Путин вернулся, выслушал жалобу на проблему ее дочери, а затем обнял.

В среду президент принял участие в открытии новой скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург и посетил клуб дзюдо «Турбостроитель». Также он присутствовал на открытии памятника писателю Даниилу Гранину, после чего пообщался с петербуржцами.

Так, например, Путин поручил губернатору Александру Беглову разобраться с жилищной проблемой, о которой рассказал ему местный житель.

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