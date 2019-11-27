19:37 (мск), источник: РИА Новости
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На встрече с жителями
«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит», — написал журналист Дмитрий Смирнов в твиттере, опубликовав соответствующее видео.
Заметив реакцию женщины, Путин вернулся, выслушал жалобу на проблему ее дочери, а затем обнял.
В среду президент принял участие в открытии новой скоростной трассы Москва —
Так, например, Путин поручил губернатору Александру Беглову разобраться с жилищной проблемой, о которой рассказал ему местный житель.