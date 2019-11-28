05:49 (мск), источник: Аргументы и факты
Что можно купить за 1 рубль?
В СССР самым дешёвым товаром были спички — копейка за коробок. А сегодня что можно найти за рубль?
— Самая дешёвая вещь, которую удалось обнаружить «АиФ», — одноразовая шариковая ручка в «Ашане». Со скидкой на рубль можно приобрести сразу две штуки. Коробок спичек, сделанных на фабрике в Кировской области, продаётся за 82 копейки. А ровно рубль стоит 1 цинковый шуруп на строительном рынке и 1 английская булавка в ларьке, предлагающем разную мелочовку. Но минимальное количество булавок, которое при этом нужно взять, — 10.
1 рубль может стоить 1 акция промышленной компании на бирже или 1 показ рекламного объявления в интернете. Но поштучно такие покупки тоже не делаются.