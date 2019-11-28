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03:26 (мск), источник: Известия

Проблема из легких: туберкулезных больных будут лечить принудительно

Доставить в диспансер под конвоем могут теперь и уклоняющихся от обследования.

Источник: РИА "Новости"
Пленум Верховного суда разъяснил нижестоящим инстанциям, как правильно применять такой инструмент, как принудительная госпитализация больных туберкулезом. В административном порядке не по своей воле в медучреждение могут быть доставлены не только больные заразной и другими формами недуга, нарушающие санитарный режим, но и граждане, умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления болезни. В проблеме на стыке личной свободы человека и права на охрану здоровья разбирались «Известия».

Под подозрением в туберкулезе

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Использование властью инструментов принуждения никогда не вызывает особого восторга, и медицина в этом плане не исключение. Поэтому вокруг разъяснений Верховного суда касательно принудительного лечения лиц, больных туберкулезом, также поднялся не всегда адекватный информационный шум. Однако на деле не всё так страшно; более того, одобренные ВС меры помогут бороться с заболеванием, которое, увы, вновь становится частым гостем в российских городах.

В соответствии с законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и Кодексом административного судопроизводства, административное исковое заявление о госпитализации в недобровольном порядке может быть подано в отношении следующих категорий граждан:

  • больных заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушавших санитарно-противоэпидемический режим; граждан;
  • умышленно уклоняющихся от лечения туберкулеза (то есть больных туберкулезом);
  • умышленно уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулеза.

Применение судебной недобровольной процедуры в отношении третьей категории лиц (без диагностированного туберкулеза) вызывает острые дискуссии в обществе.

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Принудительная госпитализация для лечения — серьезное действие, и поэтому для него должно быть веское основание медицинского характера, подчеркнул президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. По его мнению, госпитализировать людей без подтвержденного диагноза недопустимо.

— Для госпитализации в любом случае должны быть определенные основания медицинского характера. Просто так, на основании какого-то подозрения, госпитализировать человека, конечно, нельзя! И отказ от прохождения медицинского обследования на ту или иную болезнь не может считаться достаточным медицинским основанием, — считает Александр Саверский.

Собеседник «Известий» добавил, что отправить человека на лечение можно только в том случае, если есть реальные проявления болезни. Причем установить их наличие должен специалист, а не соседи или кто-то еще, не являющийся медиком.

Сложность правоприменительной практики заключается в отсутствии ясности, что считать обоснованным подозрением в заболевании человека туберкулезом.

Злостные уклонисты и нарушители

Постановление Пленума гласит, что неоднократным нарушением санитарно-эпидемиологического режима считается двух- и более кратное нарушение норм закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

К нарушениям можно отнести несоблюдение правил личной гигиены больным, нахождение в общественных местах и неиспользование средств защиты органов дыхания.
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Еще несколько важных пояснений касаются соблюдения врачебной тайны и безопасности для участников судопроизводства. Судебные слушания должны быть закрытыми. Чтобы обезопасить свидетелей, представителей инстанций и суда, в процессе можно использовать средства видеоконференции. С той же целью допускается организация выездных судебных заседаний в соответствующих медицинских организациях при условии соблюдения безопасности нахождения судьи, секретаря судебного заседания и других участников разбирательства. В случае неявки лица без уважительной причины на заседание, где решается вопрос о госпитализации и обследовании, возможно рассмотрение дела в его отсутствие.

Пленум указал, что во время разбирательства суды должны оценивать историю болезни, заключения комиссий врачей медицинской противотуберкулезной организации (диспансера).

Суды также обязаны установить срок, в течение которого может осуществляться госпитализация. В этом вопросе судья должен опираться на консультацию специалиста. Длительность госпитализации исчисляется с момента помещения в стационар. Если позже становится очевидно, что срок лечения недостаточен, медучреждение может обратиться с иском в суд повторно.

Расходы, связанные с недобровольной госпитализацией (судебные, медицинские и иные) могут быть взысканы с ответчика (больного туберкулезом), если он не освобожден от их уплаты по закону.

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Первоначально в проекте постановления разрешались и вопросы уплаты госпошлины, но от этого разъяснения в итоге отказались.

— Участники группы согласились с позицией о том, что данный вопрос нуждается в прямом законодательном решении, — сообщила судья Верховного суда Ольга Николаева.

Так ли страшен больной

Носители скрытой формы туберкулеза, как правило, сами достаточно устойчивы к заболеванию и опасности для общества не представляют, рассказал заместитель директора по науке Центрального НИИ туберкулеза (ЦНИИТ) Владимир Еремеев.

— Существует понятие латентного туберкулеза, и, в принципе, такие люди достаточно устойчивы к заболеванию — открытой формой заболевают от 5% до 10% из числа инфицированных. Поэтому профилактическое лечение латентных форм туберкулеза в России непопулярно — это в большей степени характерно для стран с более высокой эпидемиологической нагрузкой, — подчеркнул он.

Ученый напомнил также, что в России проводится обязательный скрининг на выявление заболевания, в частности, среди школьников. В отдельных регионах, труднодоступных местностях заболевших может быть больше, но в целом по стране ситуация не вызывает опасений, добавил он.

— Больной латентной формой туберкулеза не опасен для окружающих. До тех пор, пока болезнь не перешла в активную форму. Есть лишь вероятность, что один из десяти, находящихся в группе риска, в течение жизни может заболеть, — отметил Владимир Еремеев.

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При этом собеседник «Известий» не смог сказать, как много больных активной формой туберкулеза не состоит на учете в профильных медицинских учреждениях. Причина в том, что такие люди не обращаются за помощью — а значит, и посчитать их невозможно. По словам Владимира Еремеева, даже оценки ВОЗ в этом вопросе очень приблизительные.

Тем временем о случаях заболевания открытой формой туберкулеза всё чаще сообщают, особенно из восточных регионов страны. В августе случаи заболевания были отмечены в двух поселках Якутии. Старатели пожаловались на коллегу, которого мучили приступы кашля с примесью крови. В стационаре опасения подтвердились, ему был поставлен диагноз «туберкулез с бактериовыделением». Стоит отметить, что при устройстве на работу золотоискатель предъявил справку о прохождении флюорографии, из которой следовало, что он здоров. В связи с этим Роспотребнадзор провел в артели противоэпидемические мероприятия. Известно также, что в городском округе Жатай с апреля по май 2019 года были выявлены шесть случаев запущенных заболевания туберкулезом, пять из них — с бактериовыделениями.

Совсем недавно, в ноябре, на Камчатке судебным приставам пришлось исполнять решение суда о принудительном доставлении в медицинский стационар 38-летнего местного жителя, отца троих детей. Мужчина болен туберкулезом, но отказывается лечиться.

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