03:26 (мск), источник: Известия
Проблема из легких: туберкулезных больных будут лечить принудительно
Доставить в диспансер под конвоем могут теперь и уклоняющихся от обследования.
Использование властью инструментов принуждения никогда не вызывает особого восторга, и медицина в этом плане не исключение. Поэтому вокруг разъяснений Верховного суда касательно принудительного лечения лиц, больных туберкулезом, также поднялся не всегда адекватный информационный шум. Однако на деле не всё так страшно; более того, одобренные ВС меры помогут бороться с заболеванием, которое, увы, вновь становится частым гостем в российских городах.
В соответствии с законом «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» и Кодексом административного судопроизводства, административное исковое заявление о госпитализации в недобровольном порядке может быть подано в отношении следующих категорий граждан:
Применение судебной недобровольной процедуры в отношении третьей категории лиц (без диагностированного туберкулеза) вызывает острые дискуссии в обществе.
Принудительная госпитализация для лечения — серьезное действие, и поэтому для него должно быть веское основание медицинского характера, подчеркнул президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. По его мнению, госпитализировать людей без подтвержденного диагноза недопустимо.
— Для госпитализации в любом случае должны быть определенные основания медицинского характера. Просто так, на основании
Собеседник «Известий» добавил, что отправить человека на лечение можно только в том случае, если есть реальные проявления болезни. Причем установить их наличие должен специалист, а не соседи или
Постановление Пленума гласит, что неоднократным нарушением
Еще несколько важных пояснений касаются соблюдения врачебной тайны и безопасности для участников судопроизводства. Судебные слушания должны быть закрытыми. Чтобы обезопасить свидетелей, представителей инстанций и суда, в процессе можно использовать средства видеоконференции. С той же целью допускается организация выездных судебных заседаний в соответствующих медицинских организациях при условии соблюдения безопасности нахождения судьи, секретаря судебного заседания и других участников разбирательства. В случае неявки лица без уважительной причины на заседание, где решается вопрос о госпитализации и обследовании, возможно рассмотрение дела в его отсутствие.
Пленум указал, что во время разбирательства суды должны оценивать историю болезни, заключения комиссий врачей медицинской противотуберкулезной организации (диспансера).
Суды также обязаны установить срок, в течение которого может осуществляться госпитализация. В этом вопросе судья должен опираться на консультацию специалиста. Длительность госпитализации исчисляется с момента помещения в стационар. Если позже становится очевидно, что срок лечения недостаточен, медучреждение может обратиться с иском в суд повторно.
Расходы, связанные с недобровольной госпитализацией (судебные, медицинские и иные) могут быть взысканы с ответчика (больного туберкулезом), если он не освобожден от их уплаты по закону.
Первоначально в проекте постановления разрешались и вопросы уплаты госпошлины, но от этого разъяснения в итоге отказались.
— Участники группы согласились с позицией о том, что данный вопрос нуждается в прямом законодательном решении, — сообщила судья Верховного суда Ольга Николаева.
Носители скрытой формы туберкулеза, как правило, сами достаточно устойчивы к заболеванию и опасности для общества не представляют, рассказал заместитель директора по науке Центрального НИИ туберкулеза (ЦНИИТ) Владимир Еремеев.
— Существует понятие латентного туберкулеза, и, в принципе, такие люди достаточно устойчивы к заболеванию — открытой формой заболевают от 5% до 10% из числа инфицированных. Поэтому профилактическое лечение латентных форм туберкулеза в России непопулярно — это в большей степени характерно для стран с более высокой эпидемиологической нагрузкой, — подчеркнул он.
— Больной латентной формой туберкулеза не опасен для окружающих. До тех пор, пока болезнь не перешла в активную форму. Есть лишь вероятность, что один из десяти, находящихся в группе риска, в течение жизни может заболеть, — отметил Владимир Еремеев.
При этом собеседник «Известий» не смог сказать, как много больных активной формой туберкулеза не состоит на учете в профильных медицинских учреждениях. Причина в том, что такие люди не обращаются за помощью — а значит, и посчитать их невозможно. По словам Владимира Еремеева, даже оценки ВОЗ в этом вопросе очень приблизительные.
Тем временем о случаях заболевания открытой формой туберкулеза всё чаще сообщают, особенно из восточных регионов страны. В августе случаи заболевания были отмечены в двух поселках Якутии. Старатели пожаловались на коллегу, которого мучили приступы кашля с примесью крови. В стационаре опасения подтвердились, ему был поставлен диагноз «туберкулез с бактериовыделением». Стоит отметить, что при устройстве на работу золотоискатель предъявил справку о прохождении флюорографии, из которой следовало, что он здоров. В связи с этим Роспотребнадзор провел в артели противоэпидемические мероприятия. Известно также, что в городском округе Жатай с апреля по май 2019 года были выявлены шесть случаев запущенных заболевания туберкулезом, пять из них — с бактериовыделениями.
Совсем недавно, в ноябре, на Камчатке судебным приставам пришлось исполнять решение суда о принудительном доставлении в медицинский стационар 38-летнего местного жителя, отца троих детей. Мужчина болен туберкулезом, но отказывается лечиться.