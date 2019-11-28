Кадастровая палата дала рекомендации по защите электронной подписи

«Если мошенник завладел средством для создания усиленной квалифицированной электронной подписи от имени другого человека, то фактически спектр его действий с этим инструментом становится неограниченным», — считают в Кадастровой палате.
Если есть подозрение, что подписью кто-то завладел, то нужно приостановить или прекратить ее действие через аккредитованный удостоверяющий центр.
Мошенник может получить ключ электронной подписи двумя способами: забрать USB-носитель и совершить несанкционированные действия или обманом получить информацию у удостоверяющего центра.
В Кадастровой палате рекомендуют не доверять центрам, которые обещают выдать сертификат дистанционно на основании фотографий или скан-копий персональных данных.
«Нам известно о двух случаях мошенничества с электронной подписью на рынке недвижимости, в масштабах всей страны — это тысячная доля процента. Но даже на такие единичные случаи государство очень быстро отреагировало и ужесточило законодательство», — приводит пресс-служба слова замглавы Кадастровой палаты Павла Чащина.
Напомним, правительство ранее предложило выдавать электронные подписи дистанционно. Минкомсвязь предлагает получать подпись через портал госуслуг или Единую биометрическую систему.