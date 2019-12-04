Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
9Хищное пополнение
12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новогодние украшения, которые создадут у вас дома праздничную атмосферу

Кстати, некоторые них стоят меньше доллара!

Искусственная елка

Искусственная елка

Это миниатюрное новогоднее дерево — отличный вариант для тех, у кого нет места для огромных елок. Выберите подходящую высоту — от 45 до 120 см.

Что пишут покупатели: Хорошая елка. Дошла быстро, всего за 16 дней. Конструкция крепкая, надежная. Не пахнет, не сыпется. Можно брать!

Гирлянда

Гирлянда

Разноцветные светодиодные гирлянды помогут создать новогоднюю атмосферу у вас дома. А еще это отличные декорации для праздничных фото!

Что пишут покупатели: За эти деньги идеально. Свет яркий, провод как проволока — тонкий и гнется. Однозначно закажу ещё, советую!

Наклейки на окна

Наклейки на окна

Создайте новогоднее настроение не только у себя, но и у тех, кто заглянет в ваши окна!

Что пишут покупатели: Очень интересные наклейки, сначала удивилась, что они не имеют клейкого слоя и выглядят как плотный целлофан. Но потом разобралась, и все получилось. Главное — иметь шпатель для разглаживания по стеклу. Снимаются наклейки легко.

Украшения для бокалов

Украшения для бокалов

Шапка Деда Мороза, рога рождественского оленя, снеговик или елочка — какие украшения для бокалов выберете вы?

Что пишут покупатели: Пришло быстро, качество отличное. Советую купить к празднику!

Чехол на бутылку

Чехол на бутылку

Этот новогодний чехол на бутылку выглядит как рождественский чулок с подарками!

Что пишут покупатели: Я в восторге! Качество просто отменное, никакого клея и ниток, швы ровные, аккуратные, чехол яркий и приятный на ощупь. Заказала один мешочек для пробы, теперь буду делать большой заказ.

Светящиеся снежинки для комнат

Светящиеся снежинки для комнат

Чем больше света в новогоднем оформлении, тем лучше! Поэтому светящиеся в темноте снежинки-наклейки точно не будут лишними.

Что пишут покупатели: Пластмассовые снежинки оптимального размера, крепятся при помощи клеящего слоя. Довольно прочные, можно использовать много раз. Товар соответствует описанию.

Фонарики

Фонарики

Светильники с главными новогодними персонажами можно повесить на елку или поставить на праздничный стол.

Что пишут покупатели: Прикольные маленькие светильники, даже мерцают, имитируя пламя свечи. Пришли целые, но упаковка была порвана.

Мишура

Мишура

Какой Новый год без мишуры! Тем более, когда на выбор предлагается девять цветов.

Что пишут покупатели: Очень красивые, думал, что они будут толще, но в этом размере тоже подойдут. Быстрая доставка, спасибо!

Гирлянда со снежинками

Гирлянда со снежинками

Лампочки в виде снежинок с теплым или холодным оттенком — что может быть лучше для Нового года?

Что пишут покупатели: Очень рад этому товару! Гирлянда выглядит красиво, а доставка была очень быстрой.

Прихватка и рукавичка для кухни

Прихватка и рукавичка для кухни

Комплект, который не обязательно убирать после праздников.

Что пишут покупатели: Прихватки пришли быстро, сшиты хорошо, запаха нет. Единственное — цвет не такой яркий, как на картинке. Но все равно супер!

Новогодние наволочки для подушек

Новогодние наволочки для подушек

Как сделать праздничные подушки из тех, которые у вас есть? Легко! Надо просто надеть эти наволочки.

Что пишут покупатели: Наволочки отличные! Ткань гладкая, рисунки яркие. Я очень довольна. Пришли за 3 недели. Рекомендую и буду заказывать ещё!

Новогодние обручи для детей

Новогодние обручи для детей

То, что нужно для новогодней вечеринки!

Что пишут покупатели: Сделано все очень качественно, не стала делать фото, так как один в один, как на фото у продавца. Советую!

Деревянные украшения для елки

Деревянные украшения для елки

Большой набор деревянных игрушек, которые будут радовать вас не один год.

Что пишут покупатели: Милейшие елочки. Очень аккуратные, плотные, без посторонних запахов. Пришли в прозрачном пакетике. Вырезаны аккуратно, количество соответствует заявленному в описании. Товар отправили не очень быстро, но посылка пришла меньше, чем через месяц после размещения заказа. В целом покупкой довольна, спасибо!

Елочные шары

Елочные шары

В комплект входят 24 шара: три вида по восемь штук. Хватит, чтобы завесить всю елку!

Что пишут покупатели: Красивые шарики, подойдут для декора. Быстрая доставка, продавца рекомендую.

«Снежный» ковер для елки

«Снежный» ковер для елки

Эта «юбка» для новогоднего дерева — завершающий штрих для создания праздничной атмосферы.

Что пишут покупатели: Качество хорошее, коврик определенно стоит своих денег. Сшито аккуратно, посторонних запахов нет. Размер огромный, ожидала, что будет меньше. С той частотой, с которой этот коврик будет использоваться, он прослужит не один год!

Бонус: Новогоднее сиденье для унитаза

Новогоднее сиденье для унитаза

Новый год должен быть во всей квартире, а не только в одной комнате. Не забудьте нарядить унитаз!

Что пишут покупатели: Очень празднично. Качество хорошее. На бачок и крышечку натягивается. Не знаю, как будет после стирки, но сейчас вполне хорошо.

По Крымскому мосту прошли тестовые поезда
Президент Казахстана озвучил позицию по Крыму
Депутат ГД пожаловался на работу и скромные служебные квартиры
Кремль отреагировал на обвинения России в убийстве в Берлине
Крошечные жилища корейцев показали на фото
Долги растут: почему в Дагестане не платят за газ
РПЦ призывает отказаться от закона о домашнем насилии
Здоровье
Мужчина перепутал рак с простудой и лишился носа Врачи сообщили ему, что никогда ранее не видели подобной формы онкологического заболевания.
Hi-Tech
Представлены процессоры для смартфонов будущего Новые Motorola RAZR 2020, Xiaomi Mi 10 и другие в ожидании чипсетов Qualcomm
Кино
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Горячие темы на Авто
"Аванпост" ---- кино... 205
Банкротсво физических лиц 146
Пересаживаемся на общественный транспорт? 112
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 101
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
40-летняя Ирина Слуцкая стала многодетной мамой Фигуристка, по данным прессы, родила сына
Леди
Главные звездные свадьбы 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов, Настя Ивлеева и Элджей, актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь