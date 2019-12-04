12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новогодние украшения, которые создадут у вас дома праздничную атмосферу
Кстати, некоторые них стоят меньше доллара!
Это миниатюрное новогоднее дерево — отличный вариант для тех, у кого нет места для огромных елок. Выберите подходящую высоту — от 45 до 120 см.
Что пишут покупатели: Хорошая елка. Дошла быстро, всего за 16 дней. Конструкция крепкая, надежная. Не пахнет, не сыпется. Можно брать!
Разноцветные светодиодные гирлянды помогут создать новогоднюю атмосферу у вас дома. А еще это отличные декорации для праздничных фото!
Что пишут покупатели: За эти деньги идеально. Свет яркий, провод как проволока — тонкий и гнется. Однозначно закажу ещё, советую!
Создайте новогоднее настроение не только у себя, но и у тех, кто заглянет в ваши окна!
Что пишут покупатели: Очень интересные наклейки, сначала удивилась, что они не имеют клейкого слоя и выглядят как плотный целлофан. Но потом разобралась, и все получилось. Главное — иметь шпатель для разглаживания по стеклу. Снимаются наклейки легко.
Шапка Деда Мороза, рога рождественского оленя, снеговик или елочка — какие украшения для бокалов выберете вы?
Что пишут покупатели: Пришло быстро, качество отличное. Советую купить к празднику!
Этот новогодний чехол на бутылку выглядит как рождественский чулок с подарками!
Что пишут покупатели: Я в восторге! Качество просто отменное, никакого клея и ниток, швы ровные, аккуратные, чехол яркий и приятный на ощупь. Заказала один мешочек для пробы, теперь буду делать большой заказ.
Чем больше света в новогоднем оформлении, тем лучше! Поэтому светящиеся в темноте
Что пишут покупатели: Пластмассовые снежинки оптимального размера, крепятся при помощи клеящего слоя. Довольно прочные, можно использовать много раз. Товар соответствует описанию.
Светильники с главными новогодними персонажами можно повесить на елку или поставить на праздничный стол.
Что пишут покупатели: Прикольные маленькие светильники, даже мерцают, имитируя пламя свечи. Пришли целые, но упаковка была порвана.
Какой Новый год без мишуры! Тем более, когда на выбор предлагается девять цветов.
Что пишут покупатели: Очень красивые, думал, что они будут толще, но в этом размере тоже подойдут. Быстрая доставка, спасибо!
Лампочки в виде снежинок с теплым или холодным оттенком — что может быть лучше для Нового года?
Что пишут покупатели: Очень рад этому товару! Гирлянда выглядит красиво, а доставка была очень быстрой.
Комплект, который не обязательно убирать после праздников.
Что пишут покупатели: Прихватки пришли быстро, сшиты хорошо, запаха нет. Единственное — цвет не такой яркий, как на картинке. Но все равно супер!
Как сделать праздничные подушки из тех, которые у вас есть? Легко! Надо просто надеть эти наволочки.
Что пишут покупатели: Наволочки отличные! Ткань гладкая, рисунки яркие. Я очень довольна. Пришли за 3 недели. Рекомендую и буду заказывать ещё!
То, что нужно для новогодней вечеринки!
Что пишут покупатели: Сделано все очень качественно, не стала делать фото, так как один в один, как на фото у продавца. Советую!
Большой набор деревянных игрушек, которые будут радовать вас не один год.
Что пишут покупатели: Милейшие елочки. Очень аккуратные, плотные, без посторонних запахов. Пришли в прозрачном пакетике. Вырезаны аккуратно, количество соответствует заявленному в описании. Товар отправили не очень быстро, но посылка пришла меньше, чем через месяц после размещения заказа. В целом покупкой довольна, спасибо!
В комплект входят 24 шара: три вида по восемь штук. Хватит, чтобы завесить всю елку!
Что пишут покупатели: Красивые шарики, подойдут для декора. Быстрая доставка, продавца рекомендую.
Эта «юбка» для новогоднего дерева — завершающий штрих для создания праздничной атмосферы.
Что пишут покупатели: Качество хорошее, коврик определенно стоит своих денег. Сшито аккуратно, посторонних запахов нет. Размер огромный, ожидала, что будет меньше. С той частотой, с которой этот коврик будет использоваться, он прослужит не один год!
Новый год должен быть во всей квартире, а не только в одной комнате. Не забудьте нарядить унитаз!
Что пишут покупатели: Очень празднично. Качество хорошее. На бачок и крышечку натягивается. Не знаю, как будет после стирки, но сейчас вполне хорошо.