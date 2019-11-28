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13:41 (мск), источник: RNS

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении»

Представитель Венгрии не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в Нидерландах, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление венгерской вещательной организации MTVA.

Источник: Eurovision

«Вместо того, чтобы участвовать в песенном конкурсе “Евровидение” в 2020 году, мы будем поддерживать ценные произведения, созданные непосредственно талантами венгерской поп-музыки», — говорится в релизе.

Конкретной причины отказа от участия в MTVA не назвали, однако источник в венгерской вещательной организации отметил, что это объясняется тесной связью конкурса с ЛГБТ-сообществом. По его словам, в медиа не приветствуется позитивное освещение прав сексуальных меньшинств.

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Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в беседе с порталом index.hu опроверг слухи о причинах отказа Будапешта от участия в «Евровидении — 2020». По его словам, это является примером фейковых новостей, не назвав при этом никакую другую причину случившегося.

Как пишет газета, в настоящее время в Венгрии усиливается гомофобная риторика. Ранее премьер-министр Виктор Орбан начал проводить в стране политику «Семья прежде всего», которая направлена на оказание помощи традиционным семьям, а также на стимулирование рождаемости. До этого спикер венгерского парламента сравнивал усыновление детей однополыми парами с педофилией.

«Евровидение — 2020» пройдет в Роттердаме благодаря победе певца Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе в Тель-Авиве. Второе место в прошлом году занял певец из Италии Mahmood. Российский участник Сергей Лазарев с песней Scream оказался на третьем месте.

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