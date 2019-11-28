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13:38 (мск), источник: N + 1

Российский снайпер установил рекорд дальности точного выстрела в темноте

Дальность точного выстрела составила 1920 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский снайпер Сергей Шмаков установил рекорд дальности точного выстрела в условиях полной темноты. Как сообщает телеканал «Звезда», стрелок сумел попасть в мишень на расстоянии 1920 метров. Для стрельбы мастер точного выстрела использовал снайперскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак» с пассивным прицелом ночного видения.

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Стрелок показал точность поражения «грудной» мишени 5 из 5 — пятью выстрелами он попал по мишени размером 60×60 сантиметров. В ходе стрельбы мишень не подсвечивалась. Для ведения огня Шмаков использовал патроны калибра .408 Chey Tac.

Снайперская винтовка СВЛК-14 выпускается в трех калибрах: .408 Chey Tac (10,36×77 миллиметров), .338 Lapua Magnum (8,6×70 миллиметров) и .300 Winchester Magnum (7,62×67 миллиметров). Длина винтовки составляет 1430 миллиметров при длине ствола 900 миллиметров. Винтовка оснащена продольно скользящим затвором.

Масса СВЛК-14С составляет 9,6 килограмма. Кучность стрельбы из винтовки составляет 0,3 угловой минуты.

В октябре 2017 года из винтовки СВЛК-14С был установлен мировой рекорд дальности точного выстрела. Российский мастер точного выстрела Андрей Рябинский сумел поразить мишень размером 1×1 метр на дальности 4210 метров.

Василий Сычёв

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российский снайпер установил рекорд дальности точного выстрела в темноте
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