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Российский снайпер установил рекорд дальности точного выстрела в темноте
Дальность точного выстрела составила 1920 метров.
Российский снайпер Сергей Шмаков установил рекорд дальности точного выстрела в условиях полной темноты. Как сообщает телеканал «Звезда», стрелок сумел попасть в мишень на расстоянии 1920 метров. Для стрельбы мастер точного выстрела использовал снайперскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак» с пассивным прицелом ночного видения.
Стрелок показал точность поражения «грудной» мишени 5 из 5 — пятью выстрелами он попал по мишени размером 60×60 сантиметров. В ходе стрельбы мишень не подсвечивалась. Для ведения огня Шмаков использовал патроны калибра .408 Chey Tac.
Снайперская винтовка СВЛК-14 выпускается в трех калибрах: .408 Chey Tac (10,36×77 миллиметров), .338 Lapua Magnum (8,6×70 миллиметров) и .300 Winchester Magnum (7,62×67 миллиметров). Длина винтовки составляет 1430 миллиметров при длине ствола 900 миллиметров. Винтовка оснащена продольно скользящим затвором.
Масса СВЛК-14С составляет 9,6 килограмма. Кучность стрельбы из винтовки составляет 0,3 угловой минуты.
В октябре 2017 года из винтовки СВЛК-14С был установлен мировой рекорд дальности точного выстрела. Российский мастер точного выстрела Андрей Рябинский сумел поразить мишень размером 1×1 метр на дальности 4210 метров.
Василий Сычёв