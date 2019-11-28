13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
Главный приз — 50 тысяч долларов.
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Главный приз — 50 тысяч долларов.
Профессиональное жюри международного конкурса фотографии Epson International Pano Awards определило лучшее панорамное фото 2019 года.
В этом году в конкурсе принимали участие тысячи профессиональных фотографов и любителей из 72 стран мира. На конкурс поступило около пяти тысячи снимков.
Победителем этого года стала австралийка Мике Бойнтон с фотографией «Огненный дракон», на которой изображены переплетенные реки Южной Исландии. Ей достался главный приз в 50 тысяч долларов. Примечательно, что Бойнтон стала первой
Екатерина Гура