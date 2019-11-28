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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года

Главный приз — 50 тысяч долларов.

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фотография
21
фотография
21
фотография

Профессиональное жюри международного конкурса фотографии Epson International Pano Awards определило лучшее панорамное фото 2019 года.

В этом году в конкурсе принимали участие тысячи профессиональных фотографов и любителей из 72 стран мира. На конкурс поступило около пяти тысячи снимков.

Победителем этого года стала австралийка Мике Бойнтон с фотографией «Огненный дракон», на которой изображены переплетенные реки Южной Исландии. Ей достался главный приз в 50 тысяч долларов. Примечательно, что Бойнтон стала первой женщиной-победителем этого конкурса, который проходит уже 10 лет.

Екатерина Гура

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