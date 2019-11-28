Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

«Медведь ассоциируется, прежде всего, с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России», — указано в сообщении.
Как добавили в организации, 33% респондентов заявили, что медведь «большой, сильный, могучий, как наша страна». 7% отметили, что «это наш зверь, обитает на территории России», также 7% сослались на то, что медведь «спокойный, долго терпит, но потом отвечает». Еще 6% сказали, что медведь издавна ассоциировался с Россией.
Из результатов опроса следует, что 18% участников не согласились с тем, что медведь является подходящим для России символом в силу разных причин, в том числе из-за агрессии и лени, 17% затруднились ответить.