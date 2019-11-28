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14:49 (мск), источник: ТАСС

Скворцова назвала модель здравоохранения в России одной из эталонных в мире

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира, сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Х Всероссийском конгрессе пациентов.

Источник: РИА "Новости"

«Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире», — сказала она.

Скворцова отметила, что в России существует большое количество недочетов, но они являются локальными и возникают из-за недоработки на местах конкретных чиновников или врачей. «Эта система огромна, у нас 75 тыс. объектов в системе здравоохранения, сколько людей работают в системе — 2,5 млн только специалистов», — подчеркнула министр.

Но мы единственная страна мира, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом — ни в одной стране мира.
Вероника Скворцова
министр здравоохранения РФ

Министр пояснила, что в других странах мира пациенты ожидают МРТ и КТ по бесплатным программам более трех недель. В Великобритании, например, ожидание лечения по госпрограммам занимает шесть месяцев. В России же, по словам Скворцовой, со следующего года при подозрении на онкологическое заболевание можно будет сделать томографию в течение семи дней.

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