«Отвал всего». Пользователям Твиттера не понравились диснеевские принцессы, они решили всех перерисовать

В российский прокат вышел сиквел мультфильма «Холодное сердце» — картина студии «Дисней» о приключениях принцесс Анны и Эльзы. Первая часть, вышедшая в 2013 году, собрала более миллиарда долларов, продолжению пророчат аналогичную судьбу. Однако в Твиттере разгорается скандал — внезапно оказалось, что не всех устраивает внешность героинь. Сначала пользователи стали рисовать свои варианты Эльзы и Анны, а затем принялись и за других диснеевских принцесс.
Один из первых постов со своим вариантом Эльзы опубликовала пользовательница «картофельная баронесса». Девушке не понравился макияж принцессы, и она сделала его менее заметным. Изменение обнажило другую проблему — в комментариях заметили, что теперь Эльза похожа на ребенка. По сюжету ей 21 год:
На это обратили внимание и зарубежные пользователи:
Нет почти никакой разницы в структуре лиц повзрослевшей Эльзы и молодой. Она буквально ребёнок в макияже. Одержимость изображением женщин молодыми — полная лажа, это выглядит страшно. И люди настолько сильно привыкли этого не замечать, что они не видят, пока им не укажешь пальцем.
Пользователи Твиттера стали предлагать свои варианты внешности Эльзы и Анны:
Аудитория разделилась на два лагеря — кому-то понравились «измененные» принцессы, кто-то недоумевал и смеялся над художниками:
С Эльзы и Анны пользователи переключились на других диснеевских принцесс — оказывается, все это время их внешности тоже были «неправильными».
Главная претензия, которую высказывают в Твиттере, — женские персонажи диснеевских мультфильмов выглядят слишком одинаковыми.
Некоторые пользователи обвинили художников в лени.
Большую работу с измененным дизайном принцесс опубликовала пользовательница с никнеймом Gahallan. В описании профиля девушка называет себя «радфем».
Фото: Пользователь Твиттера gahallan_
| Источник: Фонтанка
Впрочем, и эта точка зрения собрала достаточное количество противников. Значительной части пользователей не понравились «реалистичные» принцессы. В качестве одного из аргументов выступает эффект «зловещей долины» — гипотеза, по которой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.
Попутно пользователи вспоминают мультфильмы, где женские персонажи обладают нестандартной внешностью. Например, героиня мультфильма «Зомбиллениум» Гретхен, Кида из «Атлантиды» или персонажи женского пола в «Человек-паук: Через вселенные»:
Далее фантазия художников дала новый виток — в Твиттере представили, как выглядели бы мужские персонажи мультфильмов, если бы их тоже рисовали «под копирку»:
И без шуток, разумеется, не обошлось:
Внятного ответа на главный вопрос — зачем и кому это все нужно, на просторах Твиттера найти не удалось. Некоторые пользователи дискутируют о заботе о детях, другие — о том, что «Дисней» навязывает стандарты красоты.
К дискуссии подключились и феминистки, предсказуемо осудив изображение женщин в мультфильмах. В некоторых феминистских пабликах стандарты внешности диснеевских принцесс называют «педофетишем». В комментариях, впрочем, не все с этим согласны:
Собирал Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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