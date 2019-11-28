Госдума не успеет рассмотреть законопроект о переносе выходного на 31 декабря в 2019 году

«Поскольку трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, то на процедуру рассмотрения Государственной думой законопроекта о внесении изменений в ТК РФ (Трудовой кодекс) уйдет больше месяца», — пояснил Крашенинников. Он уточнил, что на предварительную рассылку законопроекта Госдумой в федеральные и региональные органы власти для получения отзывов, предложений и замечаний отводится месяц, после чего может состояться первое чтение.
Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего 2020 года.
Павел Крашенинниковпредседатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
«Второй вариант — не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — продолжил Крашенинников.
В целом, по его словам, предложение о переносе выходного на 31 декабря «имеет рациональное зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам».
Глава комитета отметил, что сейчас «руководство организаций вправе самостоятельно урегулировать вопрос о введении дополнительного выходного дня для своих работников — путем издания локального нормативного акта». «Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить свои новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул», — резюмировал Крашенинников.