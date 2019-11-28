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17:01 (мск), источник: ТАСС

Госдума не успеет рассмотреть законопроект о переносе выходного на 31 декабря в 2019 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума не успеет в 2019 году рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, однако в 2020 году эту идею можно обсудить, так как в ней есть «рациональное зерно». Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, то на процедуру рассмотрения Государственной думой законопроекта о внесении изменений в ТК РФ (Трудовой кодекс) уйдет больше месяца», — пояснил Крашенинников. Он уточнил, что на предварительную рассылку законопроекта Госдумой в федеральные и региональные органы власти для получения отзывов, предложений и замечаний отводится месяц, после чего может состояться первое чтение.

Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего 2020 года.
Павел Крашенинников
председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
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«Второй вариант — не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — продолжил Крашенинников.

В целом, по его словам, предложение о переносе выходного на 31 декабря «имеет рациональное зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам».

Глава комитета отметил, что сейчас «руководство организаций вправе самостоятельно урегулировать вопрос о введении дополнительного выходного дня для своих работников — путем издания локального нормативного акта». «Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить свои новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул», — резюмировал Крашенинников.

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Календарь выходных и праздничных дней в 2020 году
Источник:©Аргументы и факты
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