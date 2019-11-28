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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Игры песца и ворона на льду попали на видео

Ворон и песец устроили игрища на севере Ямала в районе Мыса Каменного и привлекли внимание людей.

Видео, снятое сотрудницей одного из судов, опубликовал «Север-Пресс».

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На кадрах мохнатый хищник бегает по льду и прыгает за птицей, которая, вероятно, дразнит животное. Ворон отлетает от зверя буквально на пару метров, дожидается атаки, и вновь поднимается в воздух. Эту схему он повторяет неоднократно. Все это время песец не унывает и продолжает гоняться за добычей.

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