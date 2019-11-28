16:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Игры песца и ворона на льду попали на видео
Ворон и песец устроили игрища на севере Ямала в районе Мыса Каменного и привлекли внимание людей.
Видео, снятое сотрудницей одного из судов, опубликовал «Север-Пресс».
На кадрах мохнатый хищник бегает по льду и прыгает за птицей, которая, вероятно, дразнит животное. Ворон отлетает от зверя буквально на пару метров, дожидается атаки, и вновь поднимается в воздух. Эту схему он повторяет неоднократно. Все это время песец не унывает и продолжает гоняться за добычей.