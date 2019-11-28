16:52 (мск), источник: РИА Новости
Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с
В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к «накоплению жировой массы».
«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — заявил врач.
Кроме того, сомнолог посоветовал отказаться от физических нагрузок перед сном. В крайних мерах он предложил использовать специальные биодобавки, которые восстанавливают режим, а также пройти консультацию у специалиста.