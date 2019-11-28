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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял миф о том, что продолжительной сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.

Источник: CC0/Katniss12

По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

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Как объяснил Полуэктов, переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник.

В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к «накоплению жировой массы».

«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — заявил врач.

Кроме того, сомнолог посоветовал отказаться от физических нагрузок перед сном. В крайних мерах он предложил использовать специальные биодобавки, которые восстанавливают режим, а также пройти консультацию у специалиста.

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