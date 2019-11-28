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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец рисует настоящие шедевры на кассовых чеках

Доступное творчество.

10
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10
фотографий
10
фотографий

22-летний художник из Италии Майкл Мочча прославился в соцсетях благодаря своим необычным скетчам, которые он рисует на кассовых чеках.

Сейчас Мочча рисует на чеках настоящие шедевры, удачно используя надписи и цифры в качестве дополнений к рисункам. Кроме того, художник любит рисовать флуоресцентными красками, которые делают его работы еще необычнее.

Екатерина Гура

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