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17:36 (мск), источник: Интерфакс

Директор НМИЦ объяснил увольнение трансплантолога Каабака

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Андрей Фисенко объяснил, что уволил трансплантолога Михаила Каабака потому, что работы в медицинской организации должны проводить штатные сотрудники.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, уволил бы он Каабака, если бы его ребенку требовалась такая операция, Фисенко сказал: «Как человек — нет, как администратор — да… Любой медицинской организации важно, чтобы работу выполнял человек, входящий в штат этой организации. Мы таким образом вышли из этой ситуации с внешним совместительством».

Трансплантолог Каабак ранее в ноябре был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России.

В настоящее время медик оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 26 ноября провела встречу с Каабаком и решила вернуть врача и его коллегу Надежду Бабенко в НМИЦ. Ранее в ноябре на увольнение Каабака из НМИЦ обратил внимание Скворцовой глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Правозащитник выражал обеспокоенность данной ситуацией и отмечал, что операции по пересадке почки ожидает 75 детей, а в связи с увольнением врача некоторых отправляют домой или в другие медицинские учреждения.

Сам Каабак назвал свое увольнение «недоразумением, которое было разрешено благодаря вмешательству и полному погружению в ситуацию министра (Скворцовой — ИФ)».

Директор департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина сообщила, что препарат, который применял Каабак, ему будет разрешено применять и дальше. «Особых преимуществ у него (препарата — ИФ) нет. Но врач имеет право его вводить после получения согласия от родителей о том, что препарат пока не признан подходящим. Мы пришли к согласию, что при необходимости, если врачебная комиссия решит, препараты будут использоваться», — сказала Байбарина.

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