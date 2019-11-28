18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно отношение россиян к распродажам
В преддверии «черной пятницы» было опрошено более 6,5 тысяч человек старше 16 лет.
По результатам опроса, который провели исследовательские проекты Mail.ru, 82% россиян позитивно относятся к распродажам. Для одних это возможность купить со скидкой то, что давно хотелось, а для других — «чисто спортивный интерес». При этом «сезонные распродажи» считают выгодными 63% опрошенных, «черную пятницу» — 50%, а «Киберпонедельник» — лишь 10%.
50% участников опроса совершают покупки во время распродаж по старинке — в обычных магазинах или торговых центрах, а 17% респондентов заказывают товары только онлайн. Кстати, 85% тех, кто предпочитает
Те, кто собираются участвовать в «черной пятнице», сообщили, что планируют потратить в среднем не более 10 000 рублей. В топ-7 товаров, которые участники опроса хотят приобрести на распродаже, вошли одежда, электроника, обувь, косметика, бытовая техника и продукты.