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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно отношение россиян к распродажам

В преддверии «черной пятницы» было опрошено более 6,5 тысяч человек старше 16 лет.

Источник: РИА "Новости"

По результатам опроса, который провели исследовательские проекты Mail.ru, 82% россиян позитивно относятся к распродажам. Для одних это возможность купить со скидкой то, что давно хотелось, а для других — «чисто спортивный интерес». При этом «сезонные распродажи» считают выгодными 63% опрошенных, «черную пятницу» — 50%, а «Киберпонедельник» — лишь 10%.

Источник: Исследовательские проекты Mail.ru

50% участников опроса совершают покупки во время распродаж по старинке — в обычных магазинах или торговых центрах, а 17% респондентов заказывают товары только онлайн. Кстати, 85% тех, кто предпочитает интернет-распродажи, считают, что онлайн-покупки вовсе не экономят их время.

Респондентов также спросили, будут ли они участвовать в «черной пятнице» в этом году. 68% из них подтвердили, что купят хоть что-нибудь на этой распродаже.

Те, кто собираются участвовать в «черной пятнице», сообщили, что планируют потратить в среднем не более 10 000 рублей. В топ-7 товаров, которые участники опроса хотят приобрести на распродаже, вошли одежда, электроника, обувь, косметика, бытовая техника и продукты.

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