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19:41 (мск), источник: Life.ru

Минобороны запустило ракету «Тополь-М», но россияне приняли её за комету — видео

Задачи данного пуска, подчеркнули в оборонном ведомстве, были выполнены в полном объёме.

Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

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— Боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с поставленными задачами ракета справилась: учебная боевая часть «Тополя» с точностью поразила цель на полигоне Сары-Шаган, расположенном в Республике Казахстан.

При этом россияне, которым посчастливилось увидеть ракету в небе, приняли её за комету. Об этом взбудораженные жители Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и других регионов сообщали в социальных сетях.

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