19:41 (мск), источник: Life.ru
Минобороны запустило ракету «Тополь-М», но россияне приняли её за комету — видео
Задачи данного пуска, подчеркнули в оборонном ведомстве, были выполнены в полном объёме.
Российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустили межконтинентальную ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
— Боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что с поставленными задачами ракета справилась: учебная боевая часть «Тополя» с точностью поразила цель на полигоне
При этом россияне, которым посчастливилось увидеть ракету в небе, приняли её за комету. Об этом взбудораженные жители Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и других регионов сообщали в социальных сетях.