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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на обвинения в постановках

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Телеведущий Сергей Сафронов в эфире радио Energy прокомментировал сообщения о том, что шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» — постановочная программа.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году бывший участник в анонимном интервью заявил, что ему предлагали выйти в финал проекта за 450 тысяч рублей. По его словам, всех участников ведут редакторы. Перед испытаниями им дают необходимую информацию, заранее добытую продюсерами.

Если быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет.
Сергей Сафронов
Телеведущий

При этом Сафронов отметил, что всегда считал участников шоу тонкими психологами, которым удается распознавать проблемы гостей благодаря богатому опыту наблюдений за людьми. Он также подчеркнул, что не получает денег за участие в программе.

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу канала ТНТ о сверхспособностях. В феврале 2017 года программа получила антипремию от Министерства образования за популяризацию лженауки.

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