В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Авторы законопроекта обратили внимание на участившиеся преступления, совершенные преподавателями в отношении учеников средних учебных заведений и студентов вузов.
Депутаты назвали предложенную инициативу необходимостью, продиктованной сегодняшним вызовом общества. Психиатрическое освидетельствование призвано выполнять превентивную функцию, которая необходима для улучшения криминогенной обстановки.
В пояснительной записке отмечается, что нормы о профессиональных ограничениях с точки зрения психического здоровья для педагогов необходимо ужесточать, учитывая, в частности, случай, когда доцент Санкт-Петербургского государственного университета, неоднократно проявлявший признаки психических расстройств в общении со своими студентами, «жестоко расправился со своей 24-летней аспиранткой».
Депутаты предлагают не допускать к педагогической деятельности лиц, занимавшихся экстремистской деятельностью, совершавших преступления против половой неприкосновенности личности, а также имеющих психические расстройства.
По мнению авторов, принятие закона позволит обеспечить надежную правовую защиту учащихся, а также повысить ответственность руководства образовательных учреждений среднего и высшего образования за подбор кадров.
9 ноября был задержан 63-летний историк Олег Соколов после того, как упал в реку Мойку. Следователи обнаружили в его рюкзаке отрубленные женские руки и пистолет. При обыске в квартире ученого полицейские нашли останки расчлененной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. На тот момент Соколов являлся доцентом СПбГУ. Суд арестовал его до 8 января.
27 ноября стало известно о еще одной, более ранней судимости историка. Соколов признал, что был участником ЧП на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб человек. Тогда суд приговорил его к условному сроку.