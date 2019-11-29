08:03 (мск), источник: Известия
Насильник мил не будет: закон о домашнем насилии перепишут заново
По сравнению с редакцией 2016 года документ будет существенно переработан.
Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом подготовки документа, из текста законопроекта могут быть исключены три вида насилия, которые признаны Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о психологическом, экономическом и сексуальном насилии.
— Поправки вносятся в ежедневном режиме. Их очень много, фактически это будет новый документ, — рассказали собеседники «Известий».
Законопроект действительно ждет существенная переработка, подтвердила и зампредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
— Текст очень подвижен, потому что идет его активное обсуждение в обществе. Если есть аргументы, которые нужно учесть, он корректируется. Поэтому мне даже сложно сказать, что там старое, что новое, — заявила она «Известиям».
Законопроект о профилактике домашнего насилия вносился в Госдуму дважды. В последний раз это произошло в сентябре 2016 году
Глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила «Известиям», что вероятность принятия новой версии закона «очень большая».
— Я действительно убеждена, что такой закон обязательно должен быть принят в ближайшее время, — считает парламентарий. — Закон направлен на профилактику и защиту тех, кто в эту ситуацию попадает, и помощь тем, кто на сегодня является агрессором в отношении членов своей семьи.
Мнения в обществе по поводу целесообразности принятия этого закона разделились, однако спор идет не по предлагаемым им нормам, а о том, какими они могут быть, подчеркнула депутат.
Обсуждение законопроекта еще идет, в нем участвуют и регионы, и правоохранительные органы. Когда эта работа будет закончена, можно говорить о том, в каком виде он будет внесен, добавила Ольга Савастьянова.
— Мы очень рассчитываем, что рабочая группа Госдумы и Совета Федерации завершит свою работу над ним уже на следующей неделе. Мы проведем заседание и еще раз окончательно всё обсудим, — рассказала она.
О необходимости скорейшего приятия документа ранее заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, разрабатываемый законопроект о профилактике домашнего насилия не содержит норм, которые предполагают избыточное вмешательство в личную жизнь и дела семьи.
— Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием, -— сказала спикер в начале нынешней недели.
Общественный деятель Алёна Попова, также принимавшая активное участие в разработке законопроекта, отметила важность принятия парламентом «полноценного документа».
— Закон должен быть таким, чтобы в нем было всё. Необходимо, чтобы в законопроекте было четыре вида насилия по градации Всемирной организации здравоохранения, — уверена она.
Общественный резонанс вокруг законопроекта о домашнем насилии подтверждает остроту проблемы, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.
— Бороться с домашним насилием, безусловно, нужно. Те, кто избивает своих детей, жену, мужа (бывает и такое), законопроект не поймут и не примут. Таких много. Хватает и тех, кто их
Он напомнил, что Россия, хоть и входит в Совет Европы, до сих пор не присоединилась к Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилием.
По одному из опросов, недопустимым насилие в семье признали 50% мужчин и 69% женщин.
— Не призываю этого стыдиться или гордиться этим. Главное, что большинство — против насилия, это нормальные современные люди. Ради миллионов пострадавших от семейного насилия женщин законопроект надо принимать, — убежден Константин Калачёв.
Необходимость отдельного закона о домашнем насилии назрела давно