12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдена самая древняя шахматная фигурка
Это ладья из песчаника с двумя «рогами».
В Иордании обнаружена самая древняя в мире шахматная фигурка, заявили канадские археологи, изучающие руины древнего исламского поселения на месте крепости Хумаймы.
Находка представляет собой небольшой прямоугольник из песчаника с углублением вверху и резьбой по нижней части. Ученые считают, что это фигурка ладьи возрастом около 1300 лет, сообщает Live Science.
«В исламских текстах игра в шахматы упоминается еще в 643 году нашей эры, — напомнил археолог Джон Олесон, который заявил о находке на конференции в
На самом деле фигурка была найдена еще в 1991 году, но только сейчас ученые занялись ее изучением и датировкой, уточняет специалист. Он напомнил, что шахматы появились в Индии около 1500 лет назад, а затем по торговым путям распространились по Азии и Европе.
Находка хранится в Университете Виктории в Канаде.
Анна Лысенко