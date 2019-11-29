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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена самая древняя шахматная фигурка

Это ладья из песчаника с двумя «рогами».

Источник: John Peter Oleson

В Иордании обнаружена самая древняя в мире шахматная фигурка, заявили канадские археологи, изучающие руины древнего исламского поселения на месте крепости Хумаймы.

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Находка представляет собой небольшой прямоугольник из песчаника с углублением вверху и резьбой по нижней части. Ученые считают, что это фигурка ладьи возрастом около 1300 лет, сообщает Live Science.

«В исламских текстах игра в шахматы упоминается еще в 643 году нашей эры, — напомнил археолог Джон Олесон, который заявил о находке на конференции в Сан-Диего на прошлой неделе. — Эта игра была популярна во всем исламском мире».

На самом деле фигурка была найдена еще в 1991 году, но только сейчас ученые занялись ее изучением и датировкой, уточняет специалист. Он напомнил, что шахматы появились в Индии около 1500 лет назад, а затем по торговым путям распространились по Азии и Европе.

Находка хранится в Университете Виктории в Канаде.

Анна Лысенко

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