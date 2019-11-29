12:51 (мск), источник: ТАСС Наука
В Троице-Сергиевой лавре нашли печи XVI века, где готовилась еда для паломников
Рядом с ними археологи обнаружили множество фрагментов керамики того же периода.
ТАСС, 29 ноября. Российские ученые обнаружили на территории
«В документах XIX века зафиксированы рассказы, что в лавре были некие котлы, в которых готовилась еда для всех паломников. Найденные печи создают зримый образ того, как жила обитель в это время, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение. Судя по основаниям этих печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого числа людей», — сказала Ася Энговатова, руководитель Подмосковной экспедиции ИА РАН.
В житии Сергия Радонежского упоминается, что перед смертью святой завещал монахам утешать и кормить всех паломников, которые приходят в монастырь. Эту традицию подтверждают многочисленные свидетельства XIX века, но до сих пор не существовало никаких материальных свидетельств того, как был богомольцев раньше этого времени.
Энговатова и ее коллеги нашли первые подтверждения этому во время спасательных раскопок на территории
Неподалеку от Смоленской церкви и колокольни археологи нашли основания печей, а также множество других артефактов, изучая культурные слои, которые относятся к XVI веку. Здесь, судя по письменным источникам из архива
Как отмечают исследователи, внушительные размеры печей, а также их соседство с поварней, позволяет предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для монахов, но и для многочисленных паломников.
Рядом с печами ученые нашли множество фрагментов керамических сосудов с процарапанными или вырезанными крестами, звездами и другими символами, а также отдельными буквами и надписями. Эти знаки, вероятно, использовались в повседневной жизни насельников монастыря и обозначали то, кому посуда принадлежала, или ее содержимое. В частности, на одном из фрагментов керамического сосуда можно прочитать имя «Зосим».
«Когда мы приступали к работам на этом участке в