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12:51 (мск), источник: ТАСС Наука

В Троице-Сергиевой лавре нашли печи XVI века, где готовилась еда для паломников

Рядом с ними археологи обнаружили множество фрагментов керамики того же периода.

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ТАСС, 29 ноября. Российские ученые обнаружили на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры несколько кирпичных надворных печей XVI века, где на протяжении многих десятилетий готовилась пища для паломников. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

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«В документах XIX века зафиксированы рассказы, что в лавре были некие котлы, в которых готовилась еда для всех паломников. Найденные печи создают зримый образ того, как жила обитель в это время, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение. Судя по основаниям этих печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого числа людей», — сказала Ася Энговатова, руководитель Подмосковной экспедиции ИА РАН.

В житии Сергия Радонежского упоминается, что перед смертью святой завещал монахам утешать и кормить всех паломников, которые приходят в монастырь. Эту традицию подтверждают многочисленные свидетельства XIX века, но до сих пор не существовало никаких материальных свидетельств того, как был богомольцев раньше этого времени.

Накормить всех, и чтобы никто не ушел обиженным

Энговатова и ее коллеги нашли первые подтверждения этому во время спасательных раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры перед реконструкцией инженерных сетей этого монастыря.

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Неподалеку от Смоленской церкви и колокольни археологи нашли основания печей, а также множество других артефактов, изучая культурные слои, которые относятся к XVI веку. Здесь, судя по письменным источникам из архива Троице-Сергиевой лавры, на рубеже XV—XVI вв.еков находилась монастырская поварня.

Как отмечают исследователи, внушительные размеры печей, а также их соседство с поварней, позволяет предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для монахов, но и для многочисленных паломников.

Рядом с печами ученые нашли множество фрагментов керамических сосудов с процарапанными или вырезанными крестами, звездами и другими символами, а также отдельными буквами и надписями. Эти знаки, вероятно, использовались в повседневной жизни насельников монастыря и обозначали то, кому посуда принадлежала, или ее содержимое. В частности, на одном из фрагментов керамического сосуда можно прочитать имя «Зосим».

«Когда мы приступали к работам на этом участке в северо-западной части Троице-Сергиевой лавры, то даже не предполагали найти такой мощный, насыщенный культурный слой. Сейчас экспедиция уже обнаружила более 300 археологических объектов, которые дают полное представление о повседневной жизни насельников в разные периоды существования монастыря», — подытожила Энговатова.

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