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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница нарисовала популярную еду в виде мультгероев (фото)

Как-то так мы себе это и представляли.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Иллюстратор из Стамбула по имени Юлкер, которая работает под псевдонимом Лира, создала забавную серию работ, посвященную популярным закускам и напиткам.

Она представила, как бы выглядели молочные коктейли и чипсы, будь они мультяшными героями. А поскольку Лира работает в стиле аниме, то и персонажи у нее получились соответствующие.

Как рассказала художница, в процессе работы над этой серией она провела большое исследование и узнала много нового о популярных снеках, процессе их изготовления, популярности в разных странах и других особенностях. Так что всех героев она рисовала в соответствии с полученными знаниями.

Екатерина Гура

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