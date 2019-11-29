Художница нарисовала популярную еду в виде мультгероев (фото)

13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Иллюстратор из Стамбула по имени Юлкер, которая работает под псевдонимом Лира, создала забавную серию работ, посвященную популярным закускам и напиткам.
Она представила, как бы выглядели молочные коктейли и чипсы, будь они мультяшными героями. А поскольку Лира работает в стиле аниме, то и персонажи у нее получились соответствующие.
Как рассказала художница, в процессе работы над этой серией она провела большое исследование и узнала много нового о популярных снеках, процессе их изготовления, популярности в разных странах и других особенностях. Так что всех героев она рисовала в соответствии с полученными знаниями.
Екатерина Гура