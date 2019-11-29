13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Складки пространства и времени поставили ученых в тупик
Исследователи признали, что пока не могут их обнаружить.
Канадские физики заявили, что пока не существует программного обеспечения, которое способно обнаружить следы существования космических струн, пишет Live Science.
Космические струны — одни из самых загадочных объектов Вселенной. Это складки
Пока что астрономы говорят только о косвенных доказательствах существования космических струн, например, о «гравитационной линзе»: свет от источников, которые находятся за космической струной, должен её огибать.
В последние годы многие астрономы пытаются обнаружить следы космических струн на карте реликтового излучения — равномерно заполняющего Вселенную теплового излучения, которое осталось после Большого взрыва.
Физик Оскар Эрнандес из Университета Макгилла в Монреале и его коллега Разван Чука из колледжа Марианополис в Квебеке в прошлом предположили, что сверхточная нейронная сеть могла бы проанализировать реликтовое излучение, отсеять посторонний шум и найти следы космических струн. Теперь они опровергают собственное заявление.
В недавно опубликованной статье ученые показали, что уровень постороннего микроволнового излучения настолько высок, что при его отсеивании теряется слишком много данных, важных для создания карты едва заметного реликтового излучения. Они назвали такой метод обнаружения космических струн тупиковым. Теперь астрономы будут искать новые подходы.
Анна Лысенко