Опубликовано Toothless Outdoors Вторник, 26 ноября 2019 г.
15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец принес с рыбалки гранату времен Первой мировой войны
И стал знаменитостью в своем штате.
Джозеф Александр из американского штата Мичиган увлекается необычной рыбалкой. Он ходит к водоемам со специальным магнитом и пытается с его помощью достать со дна разные артефакты и интересные предметы, которые добавляет в свою коллекцию или продает антикварам.
В конце ноября Джозеф отправился «рыбачить» и после нескольких безрезультатных часов ему улыбнулась удача. Мужчина вытащил из реки боевую гранату времен Первой мировой войны, пишет СNN.
Внимательно ее осмотрев, Джозеф принес находку домой, а затем опубликовал ее фото на Facebook. Пользователи Сети посоветовали ему на всякий случай показать гранату полиции, что американец и сделал.
Как только об истории стало известно журналистам, Джозеф стал местной знаменитостью. Более того, он намерен остановить полицейских и вернуть гранату себе. По словам мужчины, граната — это ценный исторический артефакт, который должен храниться в музее. Для этого Джозеф даже нанял адвоката и развернул в соцсетях акцию под названием «Спасем гранату».
Екатерина Гура