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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец принес с рыбалки гранату времен Первой мировой войны

И стал знаменитостью в своем штате.

Джозеф Александр из американского штата Мичиган увлекается необычной рыбалкой. Он ходит к водоемам со специальным магнитом и пытается с его помощью достать со дна разные артефакты и интересные предметы, которые добавляет в свою коллекцию или продает антикварам.

Опубликовано Toothless Outdoors Вторник, 26 ноября 2019 г.

В конце ноября Джозеф отправился «рыбачить» и после нескольких безрезультатных часов ему улыбнулась удача. Мужчина вытащил из реки боевую гранату времен Первой мировой войны, пишет СNN.

Опубликовано Toothless Outdoors Вторник, 26 ноября 2019 г.

Внимательно ее осмотрев, Джозеф принес находку домой, а затем опубликовал ее фото на Facebook. Пользователи Сети посоветовали ему на всякий случай показать гранату полиции, что американец и сделал.

Опубликовано Toothless Outdoors Вторник, 26 ноября 2019 г.
Стражи правопорядка отметили, что боевой снаряд так долго пролежал под водой, что уже не представляет никакой опасности, но все-таки конфисковали находку с целью ее уничтожить.

Как только об истории стало известно журналистам, Джозеф стал местной знаменитостью. Более того, он намерен остановить полицейских и вернуть гранату себе. По словам мужчины, граната — это ценный исторический артефакт, который должен храниться в музее. Для этого Джозеф даже нанял адвоката и развернул в соцсетях акцию под названием «Спасем гранату».

So as many of you know I found a WW1 era grenade in the river and the police want to destroy it. I have a detective...

Опубликовано Toothless Outdoors Четверг, 28 ноября 2019 г.

Екатерина Гура

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