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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях запустили челлендж, с которым могут справиться только женщины

Но мужчины не сдаются.

В ноябре в соцсети TikTok появился странный флешмоб под названием #ChairChallenge («Челлендж со стулом»), который быстро стал распространяться и в других соцсетях.

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Выглядит он довольно странно: участник должен вплотную подойти к стене, у которой стоит стул. Затем сделать два шага назад (равных стопе), нагнуться к стене под углом 90 градусов, упереться в нее головой, а потом поднять стул, прижать его к себе и попробовать выпрямиться.

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Звучит и выглядит это все довольно нелепо, но суть заключается в том, что якобы это могут сделать только женщины, а вот у мужчин выпрямиться совсем не получается.

Как ни странно, но многочисленные ролики в соцсетях это подтверждают. Почему-то мужчины и правда испытывают большие трудности с челленджем.

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Американские журналисты даже решили поставить эксперимент на себе, а заодно обратились за советом к ученому Джереми Джонсону, который пояснил, что это обусловлено физиологией. Все дело в центре тяжести, который у большинства женщин находится ниже бедер, а у мужчин намного выше.

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Екатерина Гура

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