17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях запустили челлендж, с которым могут справиться только женщины
Но мужчины не сдаются.
В ноябре в соцсети TikTok появился странный флешмоб под названием #ChairChallenge («Челлендж со стулом»), который быстро стал распространяться и в других соцсетях.
Выглядит он довольно странно: участник должен вплотную подойти к стене, у которой стоит стул. Затем сделать два шага назад (равных стопе), нагнуться к стене под углом 90 градусов, упереться в нее головой, а потом поднять стул, прижать его к себе и попробовать выпрямиться.
Звучит и выглядит это все довольно нелепо, но суть заключается в том, что якобы это могут сделать только женщины, а вот у мужчин выпрямиться совсем не получается.
Как ни странно, но многочисленные ролики в соцсетях это подтверждают.
Американские журналисты даже решили поставить эксперимент на себе, а заодно обратились за советом к ученому Джереми Джонсону, который пояснил, что это обусловлено физиологией. Все дело в центре тяжести, который у большинства женщин находится ниже бедер, а у мужчин намного выше.
Екатерина Гура