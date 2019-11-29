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18:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Обнаружен неизвестный ранее перевод Тацита, сделанный королевой Елизаветой I

Рукопись перевода, принадлежащего, как считают эксперты, королеве Елизавете I, обнаружена в давно известном корпусе текстов, где она долгое время оставалась незамеченной.

Источник: LAMBETH PALACE LIBRARY

Историк литературы из Университета Восточной Англии Джон-Марк Фило сделал потрясшую научное сообщество находку в библиотеке Ламбетского дворца в Лондоне.

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Словно детектив, он собрал улики, позволившие установить, что королева была автором этого манускрипта. Рукопись лежала в Ламбетском дворце с XVII века, но никто не пытался идентифицировать ее автора.

Работа представляет собой перевод книги римского историка Тацита, в которой тот писал о преимуществах монархического правления.

Фило искал переводы Тацита в библиотеке, когда его взгляд упал на 42-страничный манускрипт. Он установил, что текст был написан на особой бумаге, которая использовалась при дворе Тюдоров в 1590-х годах.

«Во всем дворе Тюдоров был только один переводчик, которому современники приписывали перевод Тацита и который использовал ту же бумагу в своих переводах и личной переписке, — сама королева», — заметил проницательный исследователь.

Неразборчивый почерк

Еще одной подсказкой было присутствие трех водяных знаков — геральдического «восстающего льва», инициалов G.B. и изображения арбалета. Их ранее обнаруживали на бумаге, которую Елизавета I использовала в своей личной переписке.

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Но решающим аргументом был почерк. Перевод был скопирован одним из ее секретарей, но он покрыт исправлениями и дополнениями, которые соответствуют неразборчивому почерку королевы.

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«Исправления, внесенные в перевод, соответствуют почерку Елизаветы в зрелости — мягко говоря, своеобразному», — сказал Фило.

«Чем выше положение человека в социальной иерархии тюдоровской Англии, тем небрежнее мог быть его почерк. Неясность написанного королевой — не ее проблема», — добавил историк.

Джон-Марк предположил, что королева, возможно, изучала текст, чтобы свериться, правит ли она «по Тациту».

Перевод взят из истории Тацита о Римской империи: он повествует о смерти Октавиана Августа, восшествии Тиберия на императорский трон и централизации власти в одних руках.

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Фило отметил, что Тацит многими правителями считался антимонархическим историком, и уже в Англии XVII века, при Карле Первом, римлянина открыто за это осуждали.

Теперь современного историка из Университета Восточной Англии интересует, почему римский труд был так интересен Елизавете: считала ли она книгу руководством к действию или, напротив, примером того, как не стоит управлять государством.

Но этот манускрипт может быть и просто свидетельством сильного увлечения королевы историей древнего мира.

Анализ перевода Тацита Елизаветой опубликован 29 ноября в журнале Review of English Studies.

Королева Англии и Ирландии Елизавета Первая (1533 — 1603) — последняя из династии Тюдоров, дочь Генриха Восьмого и Анны Болейн. Время ее правления часто называют золотым веком Англии в связи с расцветом культуры, военными успехами и ростом влияния страны в мире.

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