Обнаружен неизвестный ранее перевод Тацита, сделанный королевой Елизаветой I

Словно детектив, он собрал улики, позволившие установить, что королева была автором этого манускрипта. Рукопись лежала в Ламбетском дворце с XVII века, но никто не пытался идентифицировать ее автора.
Работа представляет собой перевод книги римского историка Тацита, в которой тот писал о преимуществах монархического правления.
Фило искал переводы Тацита в библиотеке, когда его взгляд упал на 42-страничный манускрипт. Он установил, что текст был написан на особой бумаге, которая использовалась при дворе Тюдоров в 1590-х годах.
«Во всем дворе Тюдоров был только один переводчик, которому современники приписывали перевод Тацита и который использовал ту же бумагу в своих переводах и личной переписке, — сама королева», — заметил проницательный исследователь.
Неразборчивый почерк
Еще одной подсказкой было присутствие трех водяных знаков — геральдического «восстающего льва», инициалов G.B. и изображения арбалета. Их ранее обнаруживали на бумаге, которую Елизавета I использовала в своей личной переписке.
Фило отметил, что Тацит многими правителями считался антимонархическим историком, и уже в Англии XVII века, при Карле Первом, римлянина открыто за это осуждали.
Теперь современного историка из Университета Восточной Англии интересует, почему римский труд был так интересен Елизавете: считала ли она книгу руководством к действию или, напротив, примером того, как не стоит управлять государством.
Но этот манускрипт может быть и просто свидетельством сильного увлечения королевы историей древнего мира.
Анализ перевода Тацита Елизаветой опубликован 29 ноября в журнале Review of English Studies.
Королева Англии и Ирландии Елизавета Первая (1533 — 1603) — последняя из династии Тюдоров, дочь Генриха Восьмого и Анны Болейн. Время ее правления часто называют золотым веком Англии в связи с расцветом культуры, военными успехами и ростом влияния страны в мире.
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