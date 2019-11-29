18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нидерландах построили гигантское экологическое здание-конструктор (фото)
Его можно разобрать и собрать заново в новом месте.
Голландская архитектурная фирма Rau Architects построила в пригороде города
При его строительстве использовалось дерево и 165 312 шурупов, благодаря чему здание можно разобрать и собрать снова в другом месте. Кроме того, когда срок эксплуатации материалов подойдет к концу, их все можно будет использовать повторно или переработать.
Внутри здания практически нет искусственного освещения
Крыши здания покрывает трава, а рядом построен небольшой пруд, который может служить источником питьевой воды для обитателей расположенного рядом Национального парка.
Кроме того, архитекторы создали компьютерную программу, в которую внесли данные о всех использованных при строительстве материалах. Специальная система отслеживает их изношенность.
Екатерина Гура