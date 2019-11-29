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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нидерландах построили гигантское экологическое здание-конструктор (фото)

Его можно разобрать и собрать заново в новом месте.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Голландская архитектурная фирма Rau Architects построила в пригороде города Дриберген-Рейзенбург уникальное эко-здание для Triodos Bank.

При его строительстве использовалось дерево и 165 312 шурупов, благодаря чему здание можно разобрать и собрать снова в другом месте. Кроме того, когда срок эксплуатации материалов подойдет к концу, их все можно будет использовать повторно или переработать.

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Внутри здания практически нет искусственного освещения из-за стеклянных стен и больших панорамных окон. Здесь установлены солнечные панели и геотермальное отопление. В туалетах для слива используется дождевая вода, которая накапливается в специальных резервуарах.

Крыши здания покрывает трава, а рядом построен небольшой пруд, который может служить источником питьевой воды для обитателей расположенного рядом Национального парка.

Кроме того, архитекторы создали компьютерную программу, в которую внесли данные о всех использованных при строительстве материалах. Специальная система отслеживает их изношенность.

Екатерина Гура

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