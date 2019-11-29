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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин обеспокоился за слово «мама»

Президент Владимир Путин понадеялся, что слово «мама» никогда не будет заменено в России. Такое мнение он высказал 29 ноября, комментируя выступление одного из участников Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

Источник: AP 2019

«Вы сказали, слово “мама” невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили: родитель номер один и родитель [номер] два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет», — заключил президент.

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В западных государствах действительно распространена практика использования в официальных анкетах графы «родитель» вместо «мать» и «отец».

Российский лидер прибыл в Нальчик с рабочим визитом ранее 29 ноября. Он уже успел посетить детскую академию «Солнечный город», где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.

Путина сопровождали министр просвещения России Ольга Васильева, полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

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