Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
19:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: четверть подростков страдает опасной зависимостью от смартфона

Четверть современных подростков демонстрирует зависимость от смартфонов: у них появляются симптомы психологической ломки, когда у них нет постоянного доступа к смартфону. Молодые люди становятся раздражительными и начинают паниковать. Кроме того, они часто не в состоянии самостоятельно контролировать время, проведенное у экрана.

К этим неутешительным выводам пришли исследователи лондонского университета «Кингз колледж». Ученые предупреждают, что подобная зависимость может стать губительной для психического здоровья.

Новость
Как научить себя не отвлекаться на телефон?

Неконтролируемое использование смартфонов подростками вызывает у них стресс и депрессивные расстройства, может стать причиной недостатка сна и низкой успеваемости.

В докладе, опубликованном в медицинском издании BMC Psychiatry, ученые проанализировали данные 41 исследования, в которых в общей сложности приняли участие 42 тыс. подростков.

У 23% молодых людей были обнаружены симптомы зависимости от смартфонов, включая неспособность контролировать время, проводимое перед экраном, которое нередко идет в ущерб другим, полезным занятиям.

Группа риска

Смартфоны стали повсеместно доступны с 2011 года, и с тех пор их использование только растет. Как пишет BMC Psychiatry, дети часто получают смартфоны в личное пользование в 11 лет.

Одновременно с распространением смартфонов, которое началось около 10 лет назад, стала расти и проблема психических расстройств у подростков.

Согласно докладу, в возрасте от 17 до 19 лет девушки чаще страдают зависимостью от мобильных устройств, чем юноши. Такие данные показывают 13 исследований из 17.

Девушки чаще проявляют зависимость от смартфонов, чем юноши

Девушки более зависимы от социальных сетей. Юноши в основном бесконтрольно увлекаются играми.

Зависимость от смартфонов вызывает не только психические проблемы, говорится в исследовании. Такие подростки чаще употребляют алкоголь, курят, совершают спонтанные опрометчивые покупки.

Авторы доклада предупреждают, что подростки более взрослые подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь.

И поэтому, считают психиатры, проводившие исследование, необходимо разработать методы оценки психической зависимости от смартфонов, чтобы предотвратить возможное долгосрочное влияние электронных устройств и распространение психических расстройств в дальнейших поколениях.

Подростки более взрослых подвержены расстройствам психики, способным оказать трагический эффект на всю последующую жизнь
Новость
Можно ли одновременно эффективно работать и сидеть в гаджетах?

«Смартфоны с нами надолго, поэтому необходимо понимать, какую проблему может представлять их использование», — говорит один из авторов доклада Никола Калк.

«Мы не знаем, вызывают ли такую зависимость непосредственно смартфоны или установленные на них аппликации, — объясняет Кларк. — Тем не менее общество должно быть осведомлено о влиянии смартфонов на детей и подростков, а родители должны следить за временем, которое их дети проводят с телефонами».

В то же время ученые предупреждают от безапелляционных заявлений о том, что пользование смартфоном обязательно приводит к депрессии, и говорят, что, наоборот, депрессивное расстройство может приводить к бесконтрольному пользованию смартфоном.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
 Новый теракт на Лондонском мосту. Полиция застрелила человека с ножом
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России. Что с ним не так?
Путин призвал регионы проводить социальную адаптацию мигрантов
Путин высказался о замене «мамы» на «родитель номер 1 и 2»
Назван способ правильно хранить бананы
Эрдоган предложил Макрону «проверить мозг» после слов о НАТО
Фото российского блогера попало в топ лучших пейзажей года
Из океана выловили подлодку-«монстра» с тоннами кокаина (фото)
Ученые выяснили причину хронической усталости
Здоровье
Как пить и не напиваться Советы нарколога.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
Горячие темы на Авто
Путинский совет школьникам 157
Какая армия лучше - контрактная или призывная? 134
Россия может лишиться спорта на 4 года 114
Черная пятница. 124
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: эти фразы говорят все российские учителя Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь