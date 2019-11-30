10:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер подшутила над красивыми фото из соцсетей
Немного иронии не помешает.
Ким Бритт из Швейцарии ведет фотоблог о повседневной жизни. На снимках девушка пьет чай, смотрит в зеркало, обнимается с любимой собакой или хвастается тонкой талией… Она могла бы пополнить однообразные ряды модных блогеров, если бы не один нюанс.
Рядом с красивой постановочной фотографией Ким публикует «правдивый» снимок. На нем девушка показывает, как выглядят такие же сцены в реальной жизни.
Правда оказывается далека от гламурной картинки. Мы часто просыпаемся с недовольным лицом, собака никогда не сидит смирно, а отражение в зеркале далеко не всегда идеально, но это и есть настоящая жизнь, говорит блогер.
Анна Лысенко