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10:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер подшутила над красивыми фото из соцсетей

Немного иронии не помешает.

Ким Бритт из Швейцарии ведет фотоблог о повседневной жизни. На снимках девушка пьет чай, смотрит в зеркало, обнимается с любимой собакой или хвастается тонкой талией… Она могла бы пополнить однообразные ряды модных блогеров, если бы не один нюанс.

Рядом с красивой постановочной фотографией Ким публикует «правдивый» снимок. На нем девушка показывает, как выглядят такие же сцены в реальной жизни.

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Правда оказывается далека от гламурной картинки. Мы часто просыпаемся с недовольным лицом, собака никогда не сидит смирно, а отражение в зеркале далеко не всегда идеально, но это и есть настоящая жизнь, говорит блогер.

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Анна Лысенко

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