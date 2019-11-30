11:14 (мск), источник: Rambler.ru
Светлаков рассказал, кто «цензор» на КВН
Оказывается, из эфира КВН вырезают шутки. Об этом рассказал Сергей Светлаков во время телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Артист пожаловался, что, к примеру, публика не смогла услышать шутку про Юлия Гусмана в Екатеринбурге на «Встрече выпускников».
Гусману не понравилась разминка команды «Уральские пельмени», и оценки жюри выставило не очень хорошие. Конечно, и игроки, и болельщики были огорчены.
Тогда Светлаков подошел к нему, и, в стиле персонажа из «Нашей Раши», объявил на весь зал, в какой гостинице сейчас живет Юлий, пожелав тому «хорошего уральского вечера», — рассказывает РИА Новости.
А «цензурой» на самом шоу КВН занимается, по словам Светлакова, супруга Александра Маслякова Светлана. В тех случаях, когда игры проходят без нее, шутки практически не трогают.
Сам основатель КВН относится к юмору своих подопечных гораздо более снисходительно.
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Он объяснил это цензурой и добавил, что зрители дождутся нарезки всего, что не вошло в эфир, и увидят шутки на сайте КВН и в социальных сетях.