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11:14 (мск), источник: Rambler.ru

Светлаков рассказал, кто «цензор» на КВН

Оказывается, из эфира КВН вырезают шутки. Об этом рассказал Сергей Светлаков во время телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Источник: РИА "Новости"

Артист пожаловался, что, к примеру, публика не смогла услышать шутку про Юлия Гусмана в Екатеринбурге на «Встрече выпускников».

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Гусману не понравилась разминка команды «Уральские пельмени», и оценки жюри выставило не очень хорошие. Конечно, и игроки, и болельщики были огорчены.

Тогда Светлаков подошел к нему, и, в стиле персонажа из «Нашей Раши», объявил на весь зал, в какой гостинице сейчас живет Юлий, пожелав тому «хорошего уральского вечера», — рассказывает РИА Новости.

А «цензурой» на самом шоу КВН занимается, по словам Светлакова, супруга Александра Маслякова Светлана. В тех случаях, когда игры проходят без нее, шутки практически не трогают.

Сам основатель КВН относится к юмору своих подопечных гораздо более снисходительно.

Сергей Светлаков считает, что и шутка про «оторванную» ногу Маслякова не прошла бы, если бы на том выступлении присутствовала Светлана. А Александр Васильевич воспринял ее с улыбкой.

Ранее экс-директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассказал, что Первый канал вырезал шутку Светлакова о постоянном члене жюри КВН Гусмане.

Он объяснил это цензурой и добавил, что зрители дождутся нарезки всего, что не вошло в эфир, и увидят шутки на сайте КВН и в социальных сетях.

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