12:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Медведева рассказала о самой дорогой покупке
Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Первому каналу рассказала, какую самую дорогую вещь она покупала.
«Помню, что у одного моего знакомого был день рождения и я решила сделать очень дорогой подарок. Настолько, насколько я могла на данный момент. Это были запонки люксового бренда», — заявила Медведева. Фигуристка не стала раскрывать имя именинника, отметив, что тот был другом, а не ее молодым человеком.
В этом сезоне Медведева не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде.
Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.
С 2018 года она живет в Канаде и тренируется в группе местного специалиста Брайана Орсера.