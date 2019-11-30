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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыта загадка невероятного зрения раков-богомолов

Их зрительная система может помочь в борьбе с раком.

Зрение раков-богомолов (лат. Stomatopoda) долгое время ставило ученых в тупик. Эти невероятные существа имеют одну из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных.

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Они воспринимают видимый, ультрафиолетовый и поляризованный свет. У людей в глазах три типа цветочувствительных колбочек, благодаря которым мы различаем 10 миллионов цветов. У раков-богомолов типов цветочувствительных колбочек 16. Мир они видят не только намного ярче и красочнее, но и с эффектом 3D.

Используя различные методы микроскопии, исследователи из Швеции, США и Австралии проанализировали ряд структур в нервной системе раков-богомолов, чтобы лучше понять, как такие маленькие существа развили свои уникальные способности.

С помощью окрашивания они проследили, как глазные нервы связаны с различными частями мозга этих животных, и создали своеобразную карту зрительной системы.

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Исследователи сосредоточились на почковидном теле — отделе в глазном стебельке, тесно связанном с мозгом. Оказалось, что у раков-богомолов оно состоит из нескольких частей. Одна из них соединена нейронными связями с лобулой — зрительным центром ротоногого, а другая — с аналогом грибовидных тел, ответственным у членистоногих за обучение, обработку запахов и ассоциации. Лобула обрабатывает визуальную информацию, а затем передает ее в ту часть мозга, которая имеет дело с воспоминаниями.

Фактически раки-богомолы в процессе эволюции развили особые нервные структуры и «продублировали» центры памяти, что позволило им хранить и обрабатывать очень сложную визуальную информацию, рассказал нейробиолог Николас Страусфельд из Университета Аризоны.

Пока непонятно, как это открытие может помочь людям, зрительная система которых намного проще, говорят ученые. Но вполне вероятно, что раки-богомолы могут вдохновить разработчиков новых технологий для создания систем обнаружения рака или разработки новых материалов.

Анна Лысенко

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