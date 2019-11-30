16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская изопода попала на камеру у побережья США
Она лакомилась рыбой.
Группа ученых, исследующая
Гигантские изоподы принадлежат к роду крупных равноногих ракообразных. Их насчитывается около 15 видов. Изоподы встречаются в холодных, глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. На видео попала изопода Bathynomus giganteus. Этот вид может достигать в длину 45 см и весить до 2 кг.
Известно, что изоподы — не только падальщики, но и активные хищники. Эти животные охотятся и на медленно передвигающуюся добычу, и на рыбу. Ранее были получены кадры, как гигантская изопода атакует и убивает превосходящего её по размерам катрана.
Установлено, что изоподы адаптированы к длительным периодам голодания и могут жить без пищи в течение пяти лет.
Анна Лысенко