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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская изопода попала на камеру у побережья США

Она лакомилась рыбой.

Группа ученых, исследующая юго-восточное побережье США, стала свидетелем впечатляющей подводной сцены: на их глазах гигантская изопода стала грызть голову рыбы. Затем, не выпуская добычу, она практически вертикально всплыла со дна.

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Гигантские изоподы принадлежат к роду крупных равноногих ракообразных. Их насчитывается около 15 видов. Изоподы встречаются в холодных, глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. На видео попала изопода Bathynomus giganteus. Этот вид может достигать в длину 45 см и весить до 2 кг.

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Известно, что изоподы — не только падальщики, но и активные хищники. Эти животные охотятся и на медленно передвигающуюся добычу, и на рыбу. Ранее были получены кадры, как гигантская изопода атакует и убивает превосходящего её по размерам катрана.

Установлено, что изоподы адаптированы к длительным периодам голодания и могут жить без пищи в течение пяти лет.

Анна Лысенко

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