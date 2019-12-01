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03:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных препаратов — «Тропикамида», «Тапентадола» и «Прегабалина». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Reuters

«Прегабалин» (также известный как «Лирика») — противосудорожный препарат, который применяется при эпилепсии и других смертельных заболеваниях, а также помогает бороться с симптомами тревожного расстройства. Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Теперь на эти лекарства распространяется действие статьи 234 Уголовного кодекса России «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Если ранее за нарушение оборота этих препаратов действовали штрафы от трех до 30 тысяч рублей, то теперь нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.
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В сентябре сообщалось, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. По его словам, подписанное им распоряжение позволит поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»). Премьер отметил, что правительство до конца 2023 года планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали россиян, покупавших незарегистрированные в России психотропные препараты, необходимые тяжелобольным детям. Чаще всего им был нужен «Фризиум». Например, такие случаи произошли с двумя жительницами Москвы, их задерживали, когда они забирали препараты с почты. Первое дело закрыли после проверки прокуратуры, во втором случае полиция отказалась заводить дело.

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