07:32 (мск), источник: Известия
Созданный болью народов: бывший СССР объединяет один штамм ВИЧ
Он есть у 80% инфицированных на постсоветском пространстве.
В крови 80% инфицированных на постсоветском пространстве обнаруживается штамм ВИЧ, появившийся в Одессе в 1984 году и не известный тогда еще никому. По существующей ныне классификации он называется
«15 республик — 15 сестер» бывшего СССР объединены особыми связями, которые долгое время взращивались на идеологическом уровне. Провозглашенная «дружба народов», действительно соединявшая множество национальностей Союза, особые отношения, межнациональные браки вроде бы сошли на нет, однако вирусологи на своем уровне видят эти связи и с ними работают.
Благодаря удешевлению процесса секвенирования, то есть чтения геномов различных организмов (а в данном случае ВИЧ), теперь можно пошагово увидеть, как различные варианты вируса видоизменяются в определенных организмах, переходят в другие, образуют ветки и приводят к появлению абсолютно новых генетических вариантов.
По сути, если расшифровать геномы абсолютно всех
И все же можно сделать вывод о том, что 80% носителей ВИЧ связывает
Эта информация содержится в исследовании, посвященном
Некоторые из этих ветвей никогда не пересекаются. Например, линия, идущая через гомосексуальные связи из Европы с субтипом В, не смешивается с А6, быстро распространившимся через инъекционных наркоманов. А вот гетеросексуальный путь и инъекционный пересекаются довольно часто.
Еще одной особенностью нашей страны является быстро распространяющийся из Сибири рекомбинантный ВИЧ № 63. Рекомбинантный — значит включающий в себя геномы двух и более разных субтипов. Формирование рекомбинанта может произойти в том случае, если человек, уже инфицированный ВИЧ, заражается повторно вирусом иммунодефицита другого субтипа.
63-й вариант рекомбинантного ВИЧ был обнаружен научной группой заведующей отделом ретровирусов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) Натальи Гашниковой. Эту информацию она представила в докладе на IV Всероссийской
Регистрация нового генома вируса, несомненно, является научным открытием. Сейчас он уже внесен в международную базу данных.
— Если взять Новосибирскую область, то с 2010 года у впервые зараженных пациентов этот вариант вируса выявляется в 80% случаев, — сказала она в ходе своего доклада.
Но, как показывают их совместные исследования с коллегами из ГИКБ № 1 из Новосибирска, этот вирус хорошо отвечает на терапию. Главное — вовремя выявить болезнь.
В докладе заместителя главного врача ГИКБ № 1 Яны Ульяновой, которая представила анализ данных пациентов, выявленных в Новосибирске в начальной стадии заболевания
Однако другие эксперты не подтверждают наличие
— Я не думаю, что 63-й рекомбинант ВИЧ более инфекционно опасен, — заявил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики
Сейчас он распространяется быстро, потому что недавно проник в популяцию
ВИЧ-инфицированныхи начал отвоевывать долю у суб-субтипаА6. Но через какое-товремя он «выровняется» и займет свою нишу. Я думаю, что он не отличается от других рекомбинантных форм.
Впрочем, за словами Натальи Гашниковой стоят проведенные специальные исследования. Вместе с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова они изучили интегразу 63-го рекомбинанта — фермент, обеспечивающий включение РНК вируса в хромосому
Руководитель Федерального
С точки зрения Натальи Гашниковой, 63-й рекомбинант характеризуется также тем, что вызывает распространение новых вариантов, что в ближайшее время может привести к изменению общей эпидемиологической обстановки в стране.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, прошедшем 25 ноября, заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году. Это подтверждают и вирусологи.
Распространение
ВИЧ-инфекциив среднем по стране затормозилось, это доказанный факт.
— 20 лет назад оно было вызвано парентеральным употреблением наркотиков (путь введения веществ в организм, при которых они минуют
Особенность ВИЧ такова, что использование презерватива при половых контактах купирует его распространение на 100%. Более того, вероятность получить вирус при гетеросексуальном контакте, по оценкам специалистов, ниже 1%. Однако последние данные, приведенные в информационном бюллетене Федерального
Эту информацию «Известиям» подтвердили все специалисты.
— Дело в том, что для
Так что траектория, которая остановит нашествие
Анна Урманцева