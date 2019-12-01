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07:32 (мск), источник: Известия

Созданный болью народов: бывший СССР объединяет один штамм ВИЧ

Он есть у 80% инфицированных на постсоветском пространстве.

Источник: Reuters

В крови 80% инфицированных на постсоветском пространстве обнаруживается штамм ВИЧ, появившийся в Одессе в 1984 году и не известный тогда еще никому. По существующей ныне классификации он называется суб-субтип А6. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре. На IV Всероссийской научно-практической конференции в Сочи врачи рассказали о новом быстро распространяющемся рекомбинантном варианте ВИЧ № 63. Он движется из Сибири на Урал. В день борьбы со СПИДом «Известия» публикуют сведения о циркуляции различных вариантов вируса в России и республиках бывшего СССР.

Связанные одной целью

«15 республик — 15 сестер» бывшего СССР объединены особыми связями, которые долгое время взращивались на идеологическом уровне. Провозглашенная «дружба народов», действительно соединявшая множество национальностей Союза, особые отношения, межнациональные браки вроде бы сошли на нет, однако вирусологи на своем уровне видят эти связи и с ними работают.

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Благодаря удешевлению процесса секвенирования, то есть чтения геномов различных организмов (а в данном случае ВИЧ), теперь можно пошагово увидеть, как различные варианты вируса видоизменяются в определенных организмах, переходят в другие, образуют ветки и приводят к появлению абсолютно новых генетических вариантов.

По сути, если расшифровать геномы абсолютно всех ВИЧ-инфицированных людей, можно составить подробную карту перемещения вируса по планете, карту человеческих связей, их интересов, найти точку заражения. Однако пока, по рассказам российских специалистов, расшифровать все последовательности — крайне трудоемкая и финансово затратная задача.

Из 100 тыс. случаев заражения в год (статистика по России) удается анализировать только 1 тыс. человек.

И все же можно сделать вывод о том, что 80% носителей ВИЧ связывает суб-субтип А6, 8% приходится на субтип В, который обнаруживается у мужчин, практикующих отношения с мужчинами, еще примерно 6% приходится на долю нового рекомбинантного варианта № 63, стартовавшего из Сибири, в остальные проценты попадают минорные — редко встречающиеся субтипы и рекомбинантные формы: AB, AG, АЕ, субтипы G, С и D.

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Эта информация содержится в исследовании, посвященном молекулярно-эпидемиологическому анализу вариантов ВИЧ-1, циркулировавших в России с самого начала эпидемии. Этой работой занимались вирусологи из ведущих институтов России — ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, Омского НИИ очаговых инфекций Роспотребнадзора и др.

Некоторые из этих ветвей никогда не пересекаются. Например, линия, идущая через гомосексуальные связи из Европы с субтипом В, не смешивается с А6, быстро распространившимся через инъекционных наркоманов. А вот гетеросексуальный путь и инъекционный пересекаются довольно часто.

Быстрый рекомбинант

Еще одной особенностью нашей страны является быстро распространяющийся из Сибири рекомбинантный ВИЧ № 63. Рекомбинантный — значит включающий в себя геномы двух и более разных субтипов. Формирование рекомбинанта может произойти в том случае, если человек, уже инфицированный ВИЧ, заражается повторно вирусом иммунодефицита другого субтипа.

63-й вариант рекомбинантного ВИЧ был обнаружен научной группой заведующей отделом ретровирусов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (г. Новосибирск) Натальи Гашниковой. Эту информацию она представила в докладе на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, прошедшей недавно в Сочи.

Регистрация нового генома вируса, несомненно, является научным открытием. Сейчас он уже внесен в международную базу данных.

Наталья Гашникова в своем докладе охарактеризовала 63-й рекомбинант как более быстрый с точки зрения распространения и процесса, запускающего старт СПИДа.

— Если взять Новосибирскую область, то с 2010 года у впервые зараженных пациентов этот вариант вируса выявляется в 80% случаев, — сказала она в ходе своего доклада.

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Но, как показывают их совместные исследования с коллегами из ГИКБ № 1 из Новосибирска, этот вирус хорошо отвечает на терапию. Главное — вовремя выявить болезнь.

В докладе заместителя главного врача ГИКБ № 1 Яны Ульяновой, которая представила анализ данных пациентов, выявленных в Новосибирске в начальной стадии заболевания ВИЧ-инфекцией, было доказано, что при заражении 63 рекомбинантом концентрация вируса в крови превышает 10 млн на 1 мл, что на порядок выше, чем у людей, инфицированных ВИЧ-1 суб-субтипа А6.

Однако другие эксперты не подтверждают наличие каких-то особых отличий найденного варианта ВИЧ от уже известных.

— Я не думаю, что 63-й рекомбинант ВИЧ более инфекционно опасен, — заявил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев.

Сейчас он распространяется быстро, потому что недавно проник в популяцию ВИЧ-инфицированных и начал отвоевывать долю у суб-субтипа А6. Но через какое-то время он «выровняется» и займет свою нишу. Я думаю, что он не отличается от других рекомбинантных форм.
Дмитрий Киреев

Впрочем, за словами Натальи Гашниковой стоят проведенные специальные исследования. Вместе с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова они изучили интегразу 63-го рекомбинанта — фермент, обеспечивающий включение РНК вируса в хромосому клетки-хозяина, и доказали, что это включение происходит быстрее, чем у других вариантов.

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Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский подтвердил в интервью «Известиям», что «неожиданно для нас наиболее пораженной оказалась не европейская часть России, а Урал и Сибирь».

С точки зрения Натальи Гашниковой, 63-й рекомбинант характеризуется также тем, что вызывает распространение новых вариантов, что в ближайшее время может привести к изменению общей эпидемиологической обстановки в стране.

Нет эпидемии

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, прошедшем 25 ноября, заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году. Это подтверждают и вирусологи.

Распространение ВИЧ-инфекции в среднем по стране затормозилось, это доказанный факт.
Дмитрий Киреев

— 20 лет назад оно было вызвано парентеральным употреблением наркотиков (путь введения веществ в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт. — «Известия»), и поэтому эпидемия развивалась так быстро. Ведь в группе наркоманов, которые пользуются одной иглой, можно заразиться всем с первого раза. Сейчас же основным путем передачи ВИЧ-инфекции становятся гетеросексуальные контакты, при которых риск заражения ниже, — подчеркнул Дмитрий Киреев.

Особенность ВИЧ такова, что использование презерватива при половых контактах купирует его распространение на 100%. Более того, вероятность получить вирус при гетеросексуальном контакте, по оценкам специалистов, ниже 1%. Однако последние данные, приведенные в информационном бюллетене Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, показывают, что на первый план выходит именно этот путь.

Однако однозначно позитивная новость состоит в том, что ВИЧ-инфицированные люди, принимающие лекарства и регулярно проходящие медосмотры в среднем стали жить дольше здоровых людей.

Эту информацию «Известиям» подтвердили все специалисты.

— Дело в том, что для ВИЧ-инфицированных ввели обязательные углубленные медосмотры раз в год, — так этот факт объяснила Наталья Гашникова. — Если все люди будут так тщательно за собой следить, их продолжительность жизни так же повысится.

Так что траектория, которая остановит нашествие ВИЧ-СПИДа, уже ясна. Стоит только ей следовать.

Анна Урманцева

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