Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
06:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии. Об этом он написал в своем Instagram.

Источник: AFP 2019

Он отметил, что поддерживает группы, которые защищают уникальную южноамериканскую экосистему. Но, «хоть они и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», — заверил актер.

30 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо «давал неправительственным организациям деньги на поджог Амазонии».

По его словам, те намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера.
Читайте также
Розыгрыш «Марафон на миллион» от Gloria Jeans вышел на финишную прямую

«Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов — прим. “Ленты.ру”), там их распространяют, затем связываются с Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации», — заявил Болсонару. При этом никаких доказательств своим словам глава государства не предоставил.

Летом 2019-го число лесных пожаров на территории Амазонии увеличилось на 84 процента по сравнению с прошлым годом. Экологи беспокоились о судьбе этих джунглей, поскольку благодаря огромной площади и плотности они производят заметную долю кислорода в атмосфере Земли.

Леонардо Ди Каприо — активный борец за экологию, выступающий по всему миру с речами об изменении климата. Даже в своей оскаровской речи 28 февраля актер призвал обратить внимание на экологическую обстановку в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Мировая держава, не уступающая США»: оценена мощь современного СССР
Путин остался без выходного 31 декабря
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Россия попросила США не вмешиваться во внутренние дела страны
Девять человек погибли в авиакатастрофе в США
Стали известны все соперники сборной России по группе Евро-2020
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
В РПЦ выступили против нового порядка медосмотра для водителей
Здоровье
Как пить и не напиваться Советы нарколога.
Hi-Tech
Представлен огромный 4К телевизор Xiaomi (невероятно дешево) Продажи начнутся на следующей неделе
Кино
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
Горячие темы на Авто
Женщина протестует 214
О подарках! 211
Поколение пустоты 192
Черная пятница. 132
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Жилплощадь! 201
Не могу больше 185
Если мужу нельзя пить, или где взять безалкогольной водки 154
Муж не дарит подарки 126
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь