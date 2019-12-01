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07:08 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах совместного доклада специалистов Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.

Источник: РИА Новости

Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции. В том числе исследовалось возможное воздействие на риски смертности неблагоприятных последствий космических полетов.

«Выполненные к сегодняшнему дню исследования связи космических факторов биологического воздействия со смертностью российских и советских космонавтов показывают, что у космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России (standardized mortality ratio, SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год)», — говорится в материалах.

Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.

Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег.

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«Опубликованное в 2018 году американское исследование также показало достоверно более низкий риск смерти астронавтов по сравнению с населением США (SMR=72 для всех причин за период с 1960 по 2017 год)», — говорится в материалах.

Однако тут же ученые сами указывают на вероятную причину таких показателей — тщательный отбор в отряд космонавтов по здоровью и медицинское обеспечение во время карьеры, что обеспечивает лучший уровень здоровья космонавтов по сравнению в целом с населением страны и другими профессиональными группами.

Американские исследователи попытались нивелировать действие эффекта, сравнив смертность астронавтов со смертностью профессиональных спортсменов — бейсболистов и баскетболистов, также отбираемых по физическим параметрам.

Статистически достоверных различий в уровнях смертности астронавтов и спортсменов от всех причин не было выявлено. Однако риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы для астронавтов оказался существенно ниже.
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Интерес российских и зарубежных авторов к проблеме состояния здоровья космонавтов объясняется увеличением длительности космических полетов и важностью здоровья космонавтов для успеха поставленных в полете задач.

«Точное понимание последствий влияния неблагоприятных факторов космического полета на здоровье экипажа позволит в дальнейшем совершенствовать систему профилактики и продлить трудовое долголетие космонавтов», — говорится в материалах.

К рискам смерти относятся физиологические и поведенческие факторы, обуславливающие вероятность наступления смерти по любым причинам. К таким факторам относятся, например, проживание в неблагоприятном с точки зрения экологии районе, плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови. Такие факторы недавно назвал один из институтов Росгидромета.

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