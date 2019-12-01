Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции. В том числе исследовалось возможное воздействие на риски смертности неблагоприятных последствий космических полетов.
«Выполненные к сегодняшнему дню исследования связи космических факторов биологического воздействия со смертностью российских и советских космонавтов показывают, что у космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России (standardized mortality ratio, SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год)», — говорится в материалах.
Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег.
«Опубликованное в 2018 году американское исследование также показало достоверно более низкий риск смерти астронавтов по сравнению с населением США (SMR=72 для всех причин за период с 1960 по 2017 год)», — говорится в материалах.
Однако тут же ученые сами указывают на вероятную причину таких показателей — тщательный отбор в отряд космонавтов по здоровью и медицинское обеспечение во время карьеры, что обеспечивает лучший уровень здоровья космонавтов по сравнению в целом с населением страны и другими профессиональными группами.
Американские исследователи попытались нивелировать действие эффекта, сравнив смертность астронавтов со смертностью профессиональных спортсменов — бейсболистов и баскетболистов, также отбираемых по физическим параметрам.
Статистически достоверных различий в уровнях смертности астронавтов и спортсменов от всех причин не было выявлено. Однако риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы для астронавтов оказался существенно ниже.
Интерес российских и зарубежных авторов к проблеме состояния здоровья космонавтов объясняется увеличением длительности космических полетов и важностью здоровья космонавтов для успеха поставленных в полете задач.
«Точное понимание последствий влияния неблагоприятных факторов космического полета на здоровье экипажа позволит в дальнейшем совершенствовать систему профилактики и продлить трудовое долголетие космонавтов», — говорится в материалах.
К рискам смерти относятся физиологические и поведенческие факторы, обуславливающие вероятность наступления смерти по любым причинам. К таким факторам относятся, например, проживание в неблагоприятном с точки зрения экологии районе, плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови. Такие факторы недавно назвал один из институтов Росгидромета.