17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Немец создал удивительные 3D-иллюзии на бумаге (фото)
Благодаря особой технике рисунки кажутся объемными.
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Благодаря особой технике рисунки кажутся объемными.
Профессиональный художник из Германии Стефан Пабст заставляет свои рисунки «оживать». Благодаря особой технике он создает на бумаге или холсте трехмерные иллюзии. При этом Стефану все равно, чем рисовать: карандашом, маслом или обычной шариковой ручкой.
При взгляде на работы Пабста кажется, что люди на портретах двигаются, а здания и предметы становятся объемными. Секретами мастерства художник делится на своем видеоканале.
Анна Лысенко