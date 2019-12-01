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22:41 (мск), источник: Интерфакс

«Мисс Москва-2015» после развода с королем Малайзии пожаловалась на угрозы ее сыну

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина обратилась в правоохранительные органы в связи с поступившими от неизвестной женщины угрозами в адрес ее сына.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Интерфаксу» ее представитель, правозащитник Иван Мельников, неизвестная прислала сообщение отцу Воеводиной, в котором утверждала, что сыну бывшей «Мисс Москва» грозит опасность и в связи с этим настаивала на встрече. На встречу пошла подруга Воеводиной и записала разговор. После этого женщина обратилась в полицию, рассказал Мельников.

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Юрист пояснил, что в ходе разговора неизвестная неоднократно обращала внимание на уязвимость и незащищённость ребёнка, по ее словам, маленький Леон находится в опасности из-за неправильного поведения Воеводиной, связанного с судебной тяжбой с бывшим мужем.

«Мы считаем, что по смыслу приведённых в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребёнка. В связи с этим мы просим полицию провести проверку полученной информации, а также сообщения о готовящемся преступлении против несовершеннолетнего», — сказал Мельников.

Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной 7 июня 2018 года в Малайзии, а в ноябре они отпраздновали свадьбу в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall.

Развод султана был оформлен 1 июля.

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